ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ - Βουλευτής BRÍTEZ: “Εργαστήριο Εγκληματιών. Είναι δαίμονες, θέλουμε φως, όχι σκοτάδι”

02/10/2021- ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ - Βουλευτής Jorge BRÍTEZ: «Εργαστήριο Πανδημίας Εγκληματιών. Είναι δαίμονες, θέλουμε φως, όχι σκοτάδι »Ο παραγουανός Βουλευτής Χόρχε Μπρίτεζ ζήτησε να γίνει σεβαστή η βούληση όσων πολιτών δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν με το εμβόλιο κατά του Covid 19.





Ζήτησε επίσης από το Υπουργείο Υγείας να προειδοποιήσει για πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες των εμβολίων.





Ο Britez αποκάλυψε ότι υπήρξαν περιπτώσεις ατόμων που εμφάνισαν σύνδρομο Guillain-Barret μετά τον εμβολιασμό.





Όσον αφορά την εκστρατεία εμβολιασμού από σπίτι σε σπίτι, ο βουλευτής Britez ρώτησε αν θα πραγματοποιηθεί επίσης κατ 'οίκον εκτίμηση της υγείας των ανθρώπων.





Τέλος, αναφέρθηκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως «οργάνωση εγκληματιών» που επιδιώκει να εξαλείψει τη νομική τάξη των κρατών προωθώντας τον διαχωρισμό μεταξύ συμπατριωτών του.





Ο βουλευτής του Άνω Παρανά, Χόρχε Μπρίτεζ, συγκλονίστηκε από τις δηλώσεις των μέσων ενημέρωσης της Menchi Barriocanal που επιτέθηκε σφόδρα εναντίον του στη μέση της συνεδρίασης της κάτω Βουλής.





Σύμφωνα με τον βουλευτή, δημιουργεί διχασμό μεταξύ των Παραγουανών δηλώνοντας ότι οι δάσκαλοι που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά του COVID-19 αποτελούν «κίνδυνο» για τους μαθητές, λαμβάνοντας υπόψη την επιστροφή των μαθητών στα θρανία.





«Με όλο τον σεβασμό, Μέντσι, είσαι σπουδαία επαγγελματίας, δημοσιογράφος, αλλά δεν χρειάζεται να εμπλακείς λέγοντας ότι οι μη εμβολιασμένοι δάσκαλοι αποτελούν κίνδυνο για τους μαθητές. Είσαι κίνδυνος! Ενημερώνετε και δημιουργείτε διχασμό στον πληθυσμό της Παραγουάης, σταματήστε να θέλετε να διχάσετε τον πληθυσμό, μόνο σεβασμός, Μέντσι! » είπε ο βουλευτής κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.





Δεν άργησε το βίντεο να γίνει viral στα κοινωνικά δίκτυα και παρόλο που ορισμένοι χρήστες του διαδικτύου τάχθηκαν υπέρ του Brítez, μια μεγάλη πλειοψηφία εξέφρασε την υποστήριξή του στην Menchi.





http://www.epa.com.py/2021/09/29/diputado-arremete-contra-menchi-deja-de-querer-dividir-a-la-poblacion/





https://agendaparaguay.com/v2/2021/09/29/diputado-tilda-de-organizacion-de-criminales-a-la-oms-y-pide-a-salud-publica-respetar-a-antivacunas/





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