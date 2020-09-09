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ΟΜΙΛΙΑ ΚΕΝΕΝΤΙ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟ-ΔΕΙΤΕ ΤΟ.!!!!!!!!!!!!
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20 views • September 09, 2020
Στις 29 Αυγούστου 2020 ο Ρόμπερτ Κένεντι μίλησε σε εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους του Βερολίνου, σε μια διαδήλωση ενάντια στα πανδημικά μέτρα που είχε έλξει ένα εκατομμύριο άτομα από διάφορες χώρες της Ευρώπης.
Με φόντο την πλατεία Στερν και το μνημείο Σίγκενζοϊλε, ο Κένεντι μίλησε για τον κυβερνητικό έλεγχο μέσω του φόβου και ενάντια στον ολοκληρωτισμό.
Είπε ότι η κυβέρνηση και εκείνοι με τον μεγαλύτερο πλούτο και έλεγχο έχουν κάνει φρικτή δουλειά στη δημόσια υγεία και θα μας μεταφέρουν όλους στο 5G και σε μια κοινωνία δίχως μετρητά, ως μέσο επιφοράς της σκλαβιάς μας.
Είπε ότι το 5G μάς προωθείται ως καλό πράγμα, αλλά θα χρησιμοποιηθεί για επιτήρηση και συλλογή δεδομένων – για τη δημιουργία ενός αστυνομικού κράτους.
Ο Κένεντι πρόσθεσε ότι η πανδημία κόβιντ-19 είναι μια "βολική κρίση" που καταστρέφει τη μεσαία τάξη, μας εξαθλιώνει και καθιστά την ισχυρή ελίτ ακόμα πιο ισχυρή. Έκλεισε με το μήνυμα ότι πρέπει να προστατεύσουμε τον συνάνθρωπό μας, τα ευάλωτα παιδιά μας, τις ελευθερίες και τη δημοκρατία μας.
Στην αρχή της ομιλίας του, ο Κένεντι προβλέπει πως η διαδήλωση αυτή θα χαρακτηριστεί ως έργο της Ακροδεξιάς από τα Αμερικανικά ΜΜΕ.
Με φόντο την πλατεία Στερν και το μνημείο Σίγκενζοϊλε, ο Κένεντι μίλησε για τον κυβερνητικό έλεγχο μέσω του φόβου και ενάντια στον ολοκληρωτισμό.
Είπε ότι η κυβέρνηση και εκείνοι με τον μεγαλύτερο πλούτο και έλεγχο έχουν κάνει φρικτή δουλειά στη δημόσια υγεία και θα μας μεταφέρουν όλους στο 5G και σε μια κοινωνία δίχως μετρητά, ως μέσο επιφοράς της σκλαβιάς μας.
Είπε ότι το 5G μάς προωθείται ως καλό πράγμα, αλλά θα χρησιμοποιηθεί για επιτήρηση και συλλογή δεδομένων – για τη δημιουργία ενός αστυνομικού κράτους.
Ο Κένεντι πρόσθεσε ότι η πανδημία κόβιντ-19 είναι μια "βολική κρίση" που καταστρέφει τη μεσαία τάξη, μας εξαθλιώνει και καθιστά την ισχυρή ελίτ ακόμα πιο ισχυρή. Έκλεισε με το μήνυμα ότι πρέπει να προστατεύσουμε τον συνάνθρωπό μας, τα ευάλωτα παιδιά μας, τις ελευθερίες και τη δημοκρατία μας.
Στην αρχή της ομιλίας του, ο Κένεντι προβλέπει πως η διαδήλωση αυτή θα χαρακτηριστεί ως έργο της Ακροδεξιάς από τα Αμερικανικά ΜΜΕ.
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