π.Νικολάου Μανώλη: «Οι παγίδες του Διαβόλου κατά τον Άγ. Αντώνιο»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

1. Ὁ ἄγριος πόλεμος τοῦ Σατανᾶ ἐναντίον τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου

2. Μεγάλου Ἀντωνίου παραινέσεις περί ἤθους ἀνθρώπων καί χρηστῆς πολιτείας

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr



Ζωντανή ὁμιλία π.Νικολάου Μανώλη: «Οἱ παγίδες τοῦ Διαβόλου κατά τόν Ἅγ. Ἀντώνιο»



Ἡ ὁμιλία θά μεταδοθεῖ ζωντανά, στίς 17/1/2021 στις 10 πμ., στό κανάλι τοῦ youtube ἐδῶ. Θά προβληθεῖ διαδικτυακά, χωρίς τή φυσική παρουσία λαοῦ στόν χῶρο μετάδοσης, λόγω τῶν μέτρων καί τῶν περιορισμῶν πού ἀνακοίνωσε ἡ Κυβέρνηση σέ σχέση μέ τόν Κορωνοϊό.



Τήν Κυριακή ΙΒ΄ Λουκᾶ, ἑορτή τοῦ ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ μεγάλου, 17 Ἰανουαρίου 2021, στίς 10:00 πμ., ὁ πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης θά μιλήσει διαδικτυακά μέ θέμα: «Οἱ παγίδες τοῦ Διαβόλου κατά τόν Ἅγ. Ἀντώνιο».