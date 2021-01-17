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π.Νικολάου Μανώλη: «Οι παγίδες του Διαβόλου κατά τον Άγ. Αντώνιο»
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209 views • January 17, 2021
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
1. Ὁ ἄγριος πόλεμος τοῦ Σατανᾶ ἐναντίον τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου
2. Μεγάλου Ἀντωνίου παραινέσεις περί ἤθους ἀνθρώπων καί χρηστῆς πολιτείας
Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Ζωντανή ὁμιλία π.Νικολάου Μανώλη: «Οἱ παγίδες τοῦ Διαβόλου κατά τόν Ἅγ. Ἀντώνιο»
Ἡ ὁμιλία θά μεταδοθεῖ ζωντανά, στίς 17/1/2021 στις 10 πμ., στό κανάλι τοῦ youtube ἐδῶ. Θά προβληθεῖ διαδικτυακά, χωρίς τή φυσική παρουσία λαοῦ στόν χῶρο μετάδοσης, λόγω τῶν μέτρων καί τῶν περιορισμῶν πού ἀνακοίνωσε ἡ Κυβέρνηση σέ σχέση μέ τόν Κορωνοϊό.
Τήν Κυριακή ΙΒ΄ Λουκᾶ, ἑορτή τοῦ ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ μεγάλου, 17 Ἰανουαρίου 2021, στίς 10:00 πμ., ὁ πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης θά μιλήσει διαδικτυακά μέ θέμα: «Οἱ παγίδες τοῦ Διαβόλου κατά τόν Ἅγ. Ἀντώνιο».
1. Ὁ ἄγριος πόλεμος τοῦ Σατανᾶ ἐναντίον τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου
2. Μεγάλου Ἀντωνίου παραινέσεις περί ἤθους ἀνθρώπων καί χρηστῆς πολιτείας
Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Ζωντανή ὁμιλία π.Νικολάου Μανώλη: «Οἱ παγίδες τοῦ Διαβόλου κατά τόν Ἅγ. Ἀντώνιο»
Ἡ ὁμιλία θά μεταδοθεῖ ζωντανά, στίς 17/1/2021 στις 10 πμ., στό κανάλι τοῦ youtube ἐδῶ. Θά προβληθεῖ διαδικτυακά, χωρίς τή φυσική παρουσία λαοῦ στόν χῶρο μετάδοσης, λόγω τῶν μέτρων καί τῶν περιορισμῶν πού ἀνακοίνωσε ἡ Κυβέρνηση σέ σχέση μέ τόν Κορωνοϊό.
Τήν Κυριακή ΙΒ΄ Λουκᾶ, ἑορτή τοῦ ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ μεγάλου, 17 Ἰανουαρίου 2021, στίς 10:00 πμ., ὁ πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης θά μιλήσει διαδικτυακά μέ θέμα: «Οἱ παγίδες τοῦ Διαβόλου κατά τόν Ἅγ. Ἀντώνιο».
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