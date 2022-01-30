Браво! Тому кто создал этот клип! Друзья мои – задумайтесь!)))))

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Браво тому, кто создал это видео! Друзья мои, задумайтесь! Представьте, какой была бы наша жизнь, если бы не было Интернета? Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
Скачайте Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Для скачивания представлена архивная версия Сайта, работающая автономно (без подключения к Интернет). Наличие скачанного архива полезно для не имеющих подключения к интернету. Также для времени, когда работа интернет-сети может быть ограничена, вследствие произходящих апокалиптических событий, социальных, экономических и др. перемен.
Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».
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Большинство из нас уже настолько привыкли к наличию Интернета, что уже даже не можем себе представить, как можно без него обходиться. Многие предпочитают общение в социальных сетях настоящему живому общению. От этого немного грустно, потому что это правда нашей жизни. Каждый из нас постоянно встречает на улице людей, буквально поглощенных электронными гад-жетами. Эти люди совершенно не замечают, что происходит вокруг них. Мы все иногда такими бываем. Мы сами не замечаем, как возводим стены вокруг себя и создаем свое одиночество. Вместо того, чтобы строить мосты. А если вдруг случается так, что им удаётся выбраться на отдых или хотя бы на обед в кафе, то будьте уверены, спокойно отдохнуть вам точно не удастся. Эти ребята будут фотографировать еду и обстановку рада поста, который набрал бы большое количество лайков. Выделите себе время без интернета. Тогда вы сможете увидеть, насколько эта жизнь прекрасна и удивительна. Реальная жизнь намного лучше виртуальной. Наслаждайтесь каждой её минутой, пока у вас есть такая возможность. Темы, теги: Смартфоны, гаджеты, лайки в соцсетях. Как живем? Перестали общаться? Гаджеты заменили уже ПОЧТИ все!!! https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/mirovoe-pravitelstvo-i-totalnyj-kontrol/iphone-ipad-elementy-kontrolya-i-ikony-pokloneniya-antihristu — «Мобильные устройства, Айфоны, Айпады (iPhone, iPad) — элементы контроля и будущие «иконы» поклонения Антихристу!»