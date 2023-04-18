scabelum.com

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Luis de Miguel entrevista a Nadiya Popel, sobre de Metastasis tumorales
También entrevistará a Jacob Shekrel, sociólogo y antropólogo que nos dice que el mundo que conocemos está cambiando ante nuestros ojos, Un grupo minoritario que controla la industria y la hace totalitaria.
Limitan la libertad humana, dañar la naturaleza y nuestra salud.
Y que si queremos dejar a nuestros hijos un mundo como lo conocíamos, debemos despertar y tomar acción.
Esta noche hablaremos de valores históricos que se deben conocer y vivir por ellos. (18 de abril 2023)