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Jean-Marie Bigard - rencontre avec un humaniste héroïque
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11 views • March 12, 2021
Jean-Marie Bigard au Défi de la vérité
9 mars 2021 : https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/jean-marie-bigard-au-defi-de-la-verite
https://www.francesoir.fr/
Jean-Marie Bigard a relevé le Défi ! On le connaît trivial, grossier, truculent, horripilant pour certains... Mais derrière l'humoriste, on devine un homme sensible, écorché, engagé, qui a le courage d'exprimer ses idées, quitte à déplaire. C'est cet homme que l'on connaît un peu moins qui nous a intéressés, et c'est lui qui livre sa vérité au micro de Richard Boutry.
9 mars 2021 : https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/jean-marie-bigard-au-defi-de-la-verite
https://www.francesoir.fr/
Jean-Marie Bigard a relevé le Défi ! On le connaît trivial, grossier, truculent, horripilant pour certains... Mais derrière l'humoriste, on devine un homme sensible, écorché, engagé, qui a le courage d'exprimer ses idées, quitte à déplaire. C'est cet homme que l'on connaît un peu moins qui nous a intéressés, et c'est lui qui livre sa vérité au micro de Richard Boutry.
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