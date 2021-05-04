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Gates contre Musk, la sujétion dans l'ordre matériel contre la rédemption dans l'ordre spirituel - Christian Combaz
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146 views • May 04, 2021
16 février 2021 : https://odysee.com/@campagnoltvl:2/gates-contre-musk-la-suj-tion-dans-l:c
Campagnol tvl : https://odysee.com/@campagnoltvl:2
@campagnoltvl
Deux entrepreneurs qui se détestent, dont l'un a d'ailleurs volé à l'autre le statut d'homme le plus riche du monde, personnifient le choix devant lequel nous sommes placés : la sujétion dans l'ordre matériel ou la rédemption dans l'ordre spirituel
https://www.youtube.com/watch?v=yuaG8a36tJM
Campagnol tvl : https://odysee.com/@campagnoltvl:2
@campagnoltvl
Deux entrepreneurs qui se détestent, dont l'un a d'ailleurs volé à l'autre le statut d'homme le plus riche du monde, personnifient le choix devant lequel nous sommes placés : la sujétion dans l'ordre matériel ou la rédemption dans l'ordre spirituel
https://www.youtube.com/watch?v=yuaG8a36tJM
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