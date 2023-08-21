Эксперт ВОЗ объясняет изменения в Договоре о пандемиях и Международных медико-санитарных правилах - Интервью с Джеймсом Рогуски

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
(kla.tv (https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=ru&id=26750&date=2023-08-09))
Изменения в 13 статьях Международных медико-санитарных правил, предложенные администрацией Байде-на, открыли ящик Пандоры. Почему их лучше было бы пе-реименовать в Международные правила надзора, контроля, отчетности, объявления чрезвычайных ситуаций и нагнета-ния страха, объясняет известный американский просвети-тель Джеймс Рогуски в этом интервью Kla.TV. Если Вы ду-маете, что новый договор ВОЗ о пандемиях направлен на улучшение здоровья людей — это интервью несомненно убедит вас в обратном.