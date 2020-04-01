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Ο ΙΟΣ ΤΟΥ ΕΩΣΦΟΡΟΥ ΘΑ ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!
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579 views • April 01, 2020
ΔΕΙΤΕ Σ'ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ Ν'ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΡΠΕΤΑ
ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ!
Έπεσαν πλέον οι μάσκες κι ο αέναος πόλεμος μεταξύ καλού και κακού,
μεταξύ φωτός και σκότους, μεταξύ Ιησού κι Εωσφόρου
οδεύει προς την ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ!
ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΙ ΑΓΑΠΗ είναι τα δικά μας όπλα,
τα υπόλοιπα ας τ'αφήσουμε στον δημιουργό μας...
ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ!
Έπεσαν πλέον οι μάσκες κι ο αέναος πόλεμος μεταξύ καλού και κακού,
μεταξύ φωτός και σκότους, μεταξύ Ιησού κι Εωσφόρου
οδεύει προς την ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ!
ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΙ ΑΓΑΠΗ είναι τα δικά μας όπλα,
τα υπόλοιπα ας τ'αφήσουμε στον δημιουργό μας...
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