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[VOSTFR] Gates, Nadler et le mythe Antifa, Covid19, ONU, Blm Etc...
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110 views • June 14, 2021
En ce moment, le mal sur cette planète a le dessus, mais cela va changer, ne vous y trompez pas !
Dans cette vidéo, plusieurs sujets dont Bill et Melinda Gates, éducation sexuelle pour les enfants dans l'union européenne, Black lives matter, le mythe Antifa avec Jerry Nadler, Rockefeller, covid 19, vaccins, ADN, ARNm, CRISPR etc etc
Vidéo originale :
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