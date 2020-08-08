© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Somos súbditos, no ciudadanos. Ex director Unesco
Follow
0
Download MP3
Share
Report
18 views • August 08, 2020
“El mundo es un mundo sometido donde no hay ciudadanos sino súbditos”
Federico Mayor Zaragoza (Barcelona, 1934)
Político y bioquímico español que fue director general de la UNESCO desde 1987 hasta 1999. Licenciado en Farmacia con premio extraordinario en la Universidad de Madrid, se doctoró en 1958 con la calificación de sobresaliente cum laude. Inició su actividad docente como profesor ayudante y adjunto de enseñanza superior en la capital de España, y en 1963 accedió a la cátedra de bioquímica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada. En 1968 fue nombrado rector de la institución, y en 1972, presidente de la Delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC.
Fuente biografía https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mayor_zaragoza.htm
Federico Mayor Zaragoza (Barcelona, 1934)
Político y bioquímico español que fue director general de la UNESCO desde 1987 hasta 1999. Licenciado en Farmacia con premio extraordinario en la Universidad de Madrid, se doctoró en 1958 con la calificación de sobresaliente cum laude. Inició su actividad docente como profesor ayudante y adjunto de enseñanza superior en la capital de España, y en 1963 accedió a la cátedra de bioquímica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada. En 1968 fue nombrado rector de la institución, y en 1972, presidente de la Delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC.
Fuente biografía https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/mayor_zaragoza.htm
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.