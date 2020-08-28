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ΣΤΟΧΕΥΣΑΝ ΣΤΟ Ο,ΤΙ ΙΕΡΟΤΕΡΟ
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75 views • August 28, 2020
Μέσα στο γενικό μπάχαλο και το θόλωμα των νερών για το ποιός τελικά αποφασίζει, οι ειδικοί (δηλ. διαταγοδόχοι του ΠΟΥ) υποτίθεται πως συνιστούν αλλά τελικά καθορίζουν, την ίδια στιγμή που αποποιούνται την ευθύνη και περιγράφουν ότι αυτή ανήκει στους πολιτικούς. Όμως, όπως πιθανότατα γνωρίζεις πλέον, κανείς από τους δυο δεν αποφασίζει πραγματικά.
Ταυτόχρονα, γύρω γύρω τους περιδιαβαίνει η τρομοκρατία των δημοφιλών μέσων μαζικής εξαπάτησης. Όπως αναμέναμε, ήρθε η ώρα να πληρώσουν τη νύφη οι αθωότατοι μικροί μας συνάνθρωποι χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η παράνοια ετούτη τελικά θα επικρατήσει.
Επειδή δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα μας επιτρέπουν να τα λέμε από εδώ ανεβάζω τα βίντεο επίσης εδώ (κυρίως στο πρώτο γιατί το δεύτερο έχει μερικές φορές προβληματάκια στο upload) :
Στα παρακάτω μπορείς και να πηγαίνεις όταν δεις ότι μου έχουν κατεβάσει κάποιο βιντεο από το youtube
Κανάλι Lbry: https://lbry.tv/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos
Για επικοινωνία: [email protected]
Όλα τα links είναι κι εδώ.
https://docs.google.com/document/d/1MP-Wu6gr9rdOCAhcY_1EdPqPos9QJergXfkK6yWkTY8/edit?usp=sharing
Ενάντια στη φίμωση από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης facebook σελίδα
https://www.facebook.com/Demand.freedom.of.speech
Υποχρεωτική η χρήση μάσκας για όλες τις σχολικές βαθμίδες https://bit.ly/3gzJSjZ
Κεραμέως: Δεν θα συμμετέχουν στο μάθημα οι μαθητές που δεν φορούν μάσκα https://www.protothema.gr/greece/article/1038238/kerameos-den-tha-summetehoun-sto-mathima-oi-mathites-pou-den-foroun-maska/
BILDERBERG MEETING 2019
Montreux, 30 May - 2 June 2019 https://www.bilderbergmeetings.org/press/press-release/participants
THE TRILATERAL COMMISSION 2018 http://trilateral.org/download/files/membership/EU%20LIST%204_18(3).pdf
Πέτσας: Θα υπάρξουν μέτρα για τους μαθητές που δεν θα φορούν μάσκα στην τάξη https://www.protothema.gr/greece/article/1037935/petsas-tha-uparxoun-metra-gia-tous-mathites-pou-den-tha-foroun-maska-stin-taxi/
ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΉΣΗ ΜΆΣΚΑΣ https://www.facebook.com/jiannis.sirios/videos/198052371706487
Σάλος Με Ανάρτηση: «Να Αφαιρεθεί Προσωρινά Η Γονική Επιμέλεια Σε Όσους Θέλουν Τα Παιδιά Τους Χωρίς Μάσκα Στα Σχολεία»
https://bit.ly/3jlg7oO
«Παλιόπαιδα και κακομαθημένα τα παιδιά που δεν θα φορούν μάσκες στο σχολείο» Γιώργος Παυλάκης https://www.tilestwra.com/paliopaida-kai-kakomathimena-ta-paidia-poy-den-tha-foroyn-maskes-sto-scholeio/
ΝΟΜΟΣ 4682/2020 https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/613935/nomos-4682-2020
Facebook προφιλ Δικηγόρου Νίκου Αντωνιάδη https://www.facebook.com/profile.php?id=100034437944878
Μάριος Ματσάκης Wikipedia
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΤΣΑΚΗΣ 250820 https://youtu.be/K49bg5I4Qd8
ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ! Αναστάσιος Χατζής https://www.youtube.com/watch?v=pMge2XtJHqQ
Ο Αναστάσιος Χατζής, μιλά για τη χρήση μάσκας στο σχολείο https://www.youtube.com/watch?v=Y_9VUmYlsdg
Κορονοϊός: “Κυκλοφορούν πάρα πολλοί νέοι που είναι θετικοί και δεν το ξέρουν” – Προβληματισμός για τους ασυμπτωματικούς https://www.newsit.gr/ellada/koronoios-kykloforoun-para-polloi-neoi-pou-einai-thetikoi-kai-den-to-kseroun-provlimatismos-gia-tous-asymptomatikous/3090691/
Νέα μέτρα για τον κορωνοϊό - Εκκληση Κυρ. Μητσοτάκη στους νέους https://www.kathimerini.gr/1092051/gallery/epikairothta/ellada/nea-metra-gia-ton-korwnoio---ekklhsh-kyr-mhtsotakh-stoys-neoys
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΙΣ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΜΕΡΙΚΑ ΛΕΠΤΑ https://youtu.be/Ha1AkvPNhyA
Ταυτόχρονα, γύρω γύρω τους περιδιαβαίνει η τρομοκρατία των δημοφιλών μέσων μαζικής εξαπάτησης. Όπως αναμέναμε, ήρθε η ώρα να πληρώσουν τη νύφη οι αθωότατοι μικροί μας συνάνθρωποι χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η παράνοια ετούτη τελικά θα επικρατήσει.
Επειδή δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα μας επιτρέπουν να τα λέμε από εδώ ανεβάζω τα βίντεο επίσης εδώ (κυρίως στο πρώτο γιατί το δεύτερο έχει μερικές φορές προβληματάκια στο upload) :
Στα παρακάτω μπορείς και να πηγαίνεις όταν δεις ότι μου έχουν κατεβάσει κάποιο βιντεο από το youtube
Κανάλι Lbry: https://lbry.tv/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos
Για επικοινωνία: [email protected]
Όλα τα links είναι κι εδώ.
https://docs.google.com/document/d/1MP-Wu6gr9rdOCAhcY_1EdPqPos9QJergXfkK6yWkTY8/edit?usp=sharing
Ενάντια στη φίμωση από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης facebook σελίδα
https://www.facebook.com/Demand.freedom.of.speech
Υποχρεωτική η χρήση μάσκας για όλες τις σχολικές βαθμίδες https://bit.ly/3gzJSjZ
Κεραμέως: Δεν θα συμμετέχουν στο μάθημα οι μαθητές που δεν φορούν μάσκα https://www.protothema.gr/greece/article/1038238/kerameos-den-tha-summetehoun-sto-mathima-oi-mathites-pou-den-foroun-maska/
BILDERBERG MEETING 2019
Montreux, 30 May - 2 June 2019 https://www.bilderbergmeetings.org/press/press-release/participants
THE TRILATERAL COMMISSION 2018 http://trilateral.org/download/files/membership/EU%20LIST%204_18(3).pdf
Πέτσας: Θα υπάρξουν μέτρα για τους μαθητές που δεν θα φορούν μάσκα στην τάξη https://www.protothema.gr/greece/article/1037935/petsas-tha-uparxoun-metra-gia-tous-mathites-pou-den-tha-foroun-maska-stin-taxi/
ΜΑΘΉΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΆ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΉΣΗ ΜΆΣΚΑΣ https://www.facebook.com/jiannis.sirios/videos/198052371706487
Σάλος Με Ανάρτηση: «Να Αφαιρεθεί Προσωρινά Η Γονική Επιμέλεια Σε Όσους Θέλουν Τα Παιδιά Τους Χωρίς Μάσκα Στα Σχολεία»
https://bit.ly/3jlg7oO
«Παλιόπαιδα και κακομαθημένα τα παιδιά που δεν θα φορούν μάσκες στο σχολείο» Γιώργος Παυλάκης https://www.tilestwra.com/paliopaida-kai-kakomathimena-ta-paidia-poy-den-tha-foroyn-maskes-sto-scholeio/
ΝΟΜΟΣ 4682/2020 https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/613935/nomos-4682-2020
Facebook προφιλ Δικηγόρου Νίκου Αντωνιάδη https://www.facebook.com/profile.php?id=100034437944878
Μάριος Ματσάκης Wikipedia
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΤΣΑΚΗΣ 250820 https://youtu.be/K49bg5I4Qd8
ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ! Αναστάσιος Χατζής https://www.youtube.com/watch?v=pMge2XtJHqQ
Ο Αναστάσιος Χατζής, μιλά για τη χρήση μάσκας στο σχολείο https://www.youtube.com/watch?v=Y_9VUmYlsdg
Κορονοϊός: “Κυκλοφορούν πάρα πολλοί νέοι που είναι θετικοί και δεν το ξέρουν” – Προβληματισμός για τους ασυμπτωματικούς https://www.newsit.gr/ellada/koronoios-kykloforoun-para-polloi-neoi-pou-einai-thetikoi-kai-den-to-kseroun-provlimatismos-gia-tous-asymptomatikous/3090691/
Νέα μέτρα για τον κορωνοϊό - Εκκληση Κυρ. Μητσοτάκη στους νέους https://www.kathimerini.gr/1092051/gallery/epikairothta/ellada/nea-metra-gia-ton-korwnoio---ekklhsh-kyr-mhtsotakh-stoys-neoys
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΙΣ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΜΕΡΙΚΑ ΛΕΠΤΑ https://youtu.be/Ha1AkvPNhyA
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