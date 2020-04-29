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Médicos estadounidenses explican su verdad sobre la cuarentena y la "Pandemia"
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639 views • April 29, 2020
En el vídeo, los doctores en medicina oficial (médicos) Dan Erickson y Dr. Artin Massihi. Ellos trabajan actualmente en Condado de Kern en California, EEUU y realizaron este vídeo el 22 de abril de 2020, en medio de la supuesta "Pandemia".
La plataforma de Y0uT#be donde inicialmente colgaron este vídeo lo ha censurado y retirado. Además ha generado un retiro sistemático en cada uno de los canales donde lo han subido; algunas personas han colgado fragmentos del mismo pero, al violar las normas comunitarias impuestas por esa plataforma, serán retirados en el futuro.
SoyBiOrbe en aras de la transparencia y la difusión de Información que lleve un poco de Luz a nuestras ya manipuladas mentes, procura Consciencia subiendo la totalidad de este vídeo para tener el contexto completo, como fue manejado por aquellos que emitieron y quisieron darnos a conocer su opinión.
Por favor, si vas a comentar, procura argumentar LAS IDEAS de estos profesionales. Hazlo con datos con fuentes comprobables. Hazlo con respeto y orden. Ten en cuenta que estás viendo a dos personas que decidieron compartir información basada en su experiencia. Respeto e inteligencia. Así, favorecemos las posturas de los demás seres humanos.
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