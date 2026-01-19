BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AI
Ponencia de Claudia Cuervo. Caso do gato Jimeno. Voz en castelán con subtítulos en galego.
Ponencia de Claudia Cuervo. Caso do gato Jimeno. Voz en castelán con subtítulos en galego.


Fragmento do video da licenciada Claudia Celia Cuervo Espinosa, do caso do gato Jimeno, dentro da ponencia titulada «A alma e os programas biolóxicos de supervivencia», do xoves 29 de maio de 2025, no marco do Quinto Congreso Internacional de Terapia Regresiva celebrado no balneario de Alicún de las Torres (Granada, Andalucía).


A terapeuta regresiva Claudia Cuervo expón como un gato coa cara e o corpo demacrados por mordedelas e rabuñazos sana de varios traumas, sendo a clienta a persoa máis próxima ao animal. Foi un labor terapéutico en equipo onde tamén participaron os terapeutas Victoria Amador e José Quintero Zavala.


Duración: 7 minutos e 13 segundos. Idioma: voz en castelán e subtítulos en galego.


Enlace do video da ponencia completa en castelán:


https://youtu.be/CmJmLXCTiEU


Enlace para acceder a todas as ponencias disponibles do congreso, en castelán:


https://www.youtube.com/playlist?list=PL2mBOoF1OkobPrkycVS781x2MOPNDK8Ip


Tradución: Vicenzo Reboleiro González.

animalcanabandonotraumamarionalmaconcienciacancrogatoconflitochoquecachorroterapia regresivaveterinariapicorcorticoidepsicodramarabiaseparacionsintomarespiracion holotropicadermatiteapartamentobioloxiasufrimento
