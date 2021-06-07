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THE INDIANS NAILED IT - THE UNITED STATES ATTACKED THE WORLD WITH CORONA VIRUS - FAUCI / TRUMP/ BIDEN / OBAMA / PENTAGON FUNDED AND CREATED VIRUS - WARPSPEED IS GENOCIDE ARREST TRUMP & FAUCI
US CONTINENTAL MILITIA RF
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384 views • June 07, 2021
THE WORLD s COUNTRIES CANNOT DEPEND UPON THE UNITED STATES' COMPROMISED BY BIG PHARMA MONEY CONGRESS OR SENATE TO INVESTIGATE THE ATTACK ON THEIR COUNTRIES BY FAUCI, NIH, NIAID, W.H.O., U.N., CIA, AND THE PENTAGON AND ITS CRIMINAL JOINT CHIEFS OF STAFF.

THIS INVESTIGATION MUST BE DONE BY THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT AFTER THE ARREST OF ALL JCS 2014 - CURRENT, BIDEN, OBAMA, BILL AND HILLARY CLINTON, BILL AND MELINDA GATES, ALL EXECUTIVES OF THE GATES FOUNDATION AND NGO s INCLUDING W.H.O. EXECUTIVES AND UNITED NATIONS EXECUTIVES; EXECUTIVES UNDER TRUMP OF HHS, NIH, NIAID, FDA, CDC, HOMELAND SECURITY, FBI, DOJ AND CIA & AND THE VACCINE SHILL HIMSELF - DONALD J. TRUMP AND HIS CO-CONSPIRATOR Xi OF CHINA. THIS MUST BE AN INTERNATIONAL TRIAL A NUREMBERG 2.O
THE WORLD COUNTRIES THAT WERE ATTACKED NEED TO REQUEST TO THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT TO ARREST FOR BIOWEAPON TERRORISM, FAUCI, BILL GATES, DONALD J. TRUMP, THE JOINT CHIEFS OF STAFF, THE EXECUTIVES OF UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA, Xi PING ZING CHING, BIDEN AND OBAMA. THERE MUST BE A TRIAL AND EVIDENCE IN THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT AGAINST TRUMP, FAUCI, BIRX, REDFIELD, AND PENTAGON JOINT CHIEFS OF STAFF.

THE WORLDS CITIZENS EITHER MUST ARREST THE CRIMINALS OR BRING THE BIOWEAPON TERRORISTS TO JUSTICE ANOTHER WAY BY SENDING IN STRIKE TEAMS.

TACTICAL NUKES SHOULD HIT THE U S ARMY, Ft DETRICK, THE PENTAGON, THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA CHAPEL HILL, THE WUHAN BIOWEAPON LAB, DIRECT HITS ON FAUCI, BILL GATES, BIRX, REDFIELD, AND HIT EVERY CDC, FDA BIOWEAPON TERRORIST ORGANIZATION ACROSS U S; ELIMINATE ALL 212 BIOWEAPON TERRORIST LABS OF THE U S ARMY AND DARPA.
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