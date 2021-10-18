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SVT SKANDALEN
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72 views • October 18, 2021
När Svt tar in Matti Sällberg som en "vaxxin expert" är väl ordet "propaganda" det första som dyker upp!!!!
SwebbTV tar upp det här inslaget och har ett samtal tillsammans med Lars Bern och Dr Sture Blomberg om Tandläkare Matti Sällbergs "expertis" deltagande i Svts utsändning.
MYCKET intressant!!!!!
https://swebbtv.se/w/4wvHBt16yVBdjgww...
Läs mer här om Matti Sällberg:
https://www.vaken.se/matti-sallberg-k...
"Matti Sällberg kombinerar på ett smart sätt sin position som vaccinlobbyist på TV och professor på Karolinska institutet med att vara styrelseordförande i Svenska Vaccinfabriken Produktion AB samt styrelseledamot i Prebona som säljer desinfektionslösning baserad på kiseldioxid och silvernitrat."
VA????? Och honom använder SVT som en vaxx expert!!!!!!! SKANDAL!!!!!!! REN PROPAGANDA!!!!!!! Det luktar PYTONORM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SwebbTV tar upp det här inslaget och har ett samtal tillsammans med Lars Bern och Dr Sture Blomberg om Tandläkare Matti Sällbergs "expertis" deltagande i Svts utsändning.
MYCKET intressant!!!!!
https://swebbtv.se/w/4wvHBt16yVBdjgww...
Läs mer här om Matti Sällberg:
https://www.vaken.se/matti-sallberg-k...
"Matti Sällberg kombinerar på ett smart sätt sin position som vaccinlobbyist på TV och professor på Karolinska institutet med att vara styrelseordförande i Svenska Vaccinfabriken Produktion AB samt styrelseledamot i Prebona som säljer desinfektionslösning baserad på kiseldioxid och silvernitrat."
VA????? Och honom använder SVT som en vaxx expert!!!!!!! SKANDAL!!!!!!! REN PROPAGANDA!!!!!!! Det luktar PYTONORM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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