Bob Dean - Reunião de Cúpula em Barcelona 2009

Nesta apresentação histórica, Bob Dean está no seu melhor - e mostra uma série de imagens da NASA anteriormente suprimidas que nos impressionaram no Projeto Camelot.





Bob concluiu sua fala afirmando que existem bases em Marte... e então Henry Deacon (apoiado por Kerry Cassidy) subiu ao palco para declarar publicamente, pela primeira vez, que esteve em Marte.





Nesta época o Sargento-Majo Bob Dean relata sobre o ocultamento de ovnis promovido pela NASA, do por quê o homem "oficialmente" não voltou mais a Lua, a presença de ovnis em todo o sistema solar, entre outras coisas mais.





Ele também apresenta fotos obtidas da NASA que expõem todos os fatos relatados por ele nesta conferência histórica que ocorreu nesta época.