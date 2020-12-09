Grand Solar Minimum

Il clima durante il minimo di Maunder

Il minimo solare più famoso di tutti è senza dubbio il minimo di Maunder, che durò da circa 1645 fino al 1720. Prende il nome da Edward Maunder, un astronomo del diciannovesimo secolo che ricostruì minuziosamente le osservazioni europee sulle macchie solari. Il minimo di Maunder è diventato sinonimo della Piccola era glaciale, un periodo di raffreddamento climatico che, secondo alcune definizioni, è durato dal 1300 al 1850 circa, ma ha raggiunto il suo punto più freddo nel diciassettesimo secolo.