「EVENT201」

2019年10月18日 「コロナウィルス・パンデミックシミュレーション」というテーマで会議が開かれた。 この2か月後にダイヤモンドプリンセス号でスタートし今に至る。







「イベント２０１」2019/10/18←武漢発症より「前」に開催された世界フォーラム。”コウモリ由来のコロナウイルスがやがてヒトーヒト感染を起こす「過酷なパンデミック」を想定”したもの。シナリオはオンラインで公表されている。（pdfがダウンロード可↓）

https://www.researchgate.net/publication/340236453_The_Event_201





シナリオ

1.~2. 各国政府、国際機関、企業、産業界などが協力し、対策を行う。

3.国家、国際機関、交通輸送機関等が、渡航・貿易への対策を行い、国内外の経済変化に備えよ。

4.政府はワクチンの開発・製造、治療法、診断に対し、資金供与や協力を提供せよ。

5.世界規模でおこる経済打撃に備えよ。

6.国際機関は、経済打撃の縮小を最優先すべし。

7政府・民間機関ともに、パンデミックに際して湧き上がる偽・誤情報と最大限に戦うべし。



重要な参加者

高福（ガオ・フー）教授中国科学院大学アブリル・ヘインズ／オバマ政権のCIA副長官, 同NSA米国家安全保障局副長官リアー・レッド ／CDC米疾病予防管理センター長エイドリアン・トーマス／ジョンソン・エンド・ジョンソン副社長テドロス・アダノム／WHO局長