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43RCB om boken Propaganda skriven av Jacques Ellul
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3 views • December 23, 2019
Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin och Daniel
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1) Introduktion: TV4 preprogrammerar för att i framtiden få människor att överväga att äta människokött.
https://www.youtube.com/watch?v=E_9zmIFr1F0
2) Patrik läser upp en text skriven av en känd person som börjat ifrågasätta klimathysterin som Daniel och Martin ska gissa vem det är. Patrik drar också några anekdoter från sin vardag gällande fluor som erkänns vara ett gift i större koncentration men ändå ska användas som ett ”mirakelmedel” för att rädda våra tänder.
3) Vi har fått hjälp av lyssnaren Ida att läsa in ett antal utvalda intressanta passager ur Jacques Elluls bok Propaganda som gavs ut 1965. Vi reflekterar kring dem i tur och ordning och kopplar även poängerna av passagerna till vad vi gått igenom i tidigare poddavsnitt.
4) Vi eftersnackar lite där fenomenet deepfake kommer upp. Kolla själv hur verkligt det kan bli när Bill Hader blir Arnold Schwarzenegger. https://www.youtube.com/watch?v=bPhUhypV27w
5) John Fogertys låt, I know it´s true cause I saw it om TV. https://www.youtube.com/watch?v=YwhxeaVfk3s
6) Academy of Ideas gör en klockren introduktion till vad propaganda är. https://www.youtube.com/watch?v=-WpFzTplp28
Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01
1) Introduktion: TV4 preprogrammerar för att i framtiden få människor att överväga att äta människokött.
https://www.youtube.com/watch?v=E_9zmIFr1F0
2) Patrik läser upp en text skriven av en känd person som börjat ifrågasätta klimathysterin som Daniel och Martin ska gissa vem det är. Patrik drar också några anekdoter från sin vardag gällande fluor som erkänns vara ett gift i större koncentration men ändå ska användas som ett ”mirakelmedel” för att rädda våra tänder.
3) Vi har fått hjälp av lyssnaren Ida att läsa in ett antal utvalda intressanta passager ur Jacques Elluls bok Propaganda som gavs ut 1965. Vi reflekterar kring dem i tur och ordning och kopplar även poängerna av passagerna till vad vi gått igenom i tidigare poddavsnitt.
4) Vi eftersnackar lite där fenomenet deepfake kommer upp. Kolla själv hur verkligt det kan bli när Bill Hader blir Arnold Schwarzenegger. https://www.youtube.com/watch?v=bPhUhypV27w
5) John Fogertys låt, I know it´s true cause I saw it om TV. https://www.youtube.com/watch?v=YwhxeaVfk3s
6) Academy of Ideas gör en klockren introduktion till vad propaganda är. https://www.youtube.com/watch?v=-WpFzTplp28
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