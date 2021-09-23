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OSTATNIA LEKCJA PROF. JULIE PONESSE PRZED UTRATĄ PRACY ZA ODMOWĘ ZASZCZEPIENIA SIĘ (POLSKIE NAPISY)
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52 views • September 23, 2021
Profesor Julie Ponesse, wykładowczyni Uniwersytetu Western Ontario w Kanadzie, która od 20 lat uczy etyki, sprzeciwia się zasadom obowiązkowych szczepień i odmawia przyjęcia szczepionki na COVID-19.
Uniwersytet wymaga obowiązkowych szczepień na terenie kampusu, z wyjątkiem osób, które otrzymały zwolnienie z powodów medycznych lub wyznaniowych. W takich przypadkach, takie osoby muszą poddawać się testom dwa razy w tygodniu.
Gdyby Julie Ponesse otrzymała odpowiednie zwolnienie od szczepienia i tak musiałaby przechodzić testy i nosić maskę - twierdzi uczelnia.
Profesor poinformowała uczelnię, że nie przyjmie szczepionki oraz nie będzie nosić maski podczas nauczania ani też nie będzie poddawać się testom, aby udowadniać, że nie jest chora na COVID-19.
Uniwersytet wymaga obowiązkowych szczepień na terenie kampusu, z wyjątkiem osób, które otrzymały zwolnienie z powodów medycznych lub wyznaniowych. W takich przypadkach, takie osoby muszą poddawać się testom dwa razy w tygodniu.
Gdyby Julie Ponesse otrzymała odpowiednie zwolnienie od szczepienia i tak musiałaby przechodzić testy i nosić maskę - twierdzi uczelnia.
Profesor poinformowała uczelnię, że nie przyjmie szczepionki oraz nie będzie nosić maski podczas nauczania ani też nie będzie poddawać się testom, aby udowadniać, że nie jest chora na COVID-19.
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