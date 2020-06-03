Konzentration auf das Wesentliche - Es geht um unser aller Freiheit! Wake News Radio/TV 20200602

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4 views • June 03, 2020



Start der Sendung: 05.09 Min.

https://www.wakenews.tv/watch.php?vid=414f77a76



Neue Corona-Schwindel-T-Shirts und das neue Bandana:

Nur für Mutige! Aktions-T-Shirt CORONA-SCHWINDEL

NEIN! zu MASKENZWANG und DIKTATUR, in braun mit gelber Aufschrift und in gelb mit schwarzer Aufschrift, Banderas folgen!

https://laufteufel.1a-shops.eu/

Direktlink zu braunem T-Shirt:

https://www.1a-shops.eu/cgi-bin/shopserver/shops/s014774/index.cgi?aktion=um&ps=287612&subid=287612

Direktlink zu gelben T-Shirt:

https://www.1a-shops.eu/cgi-bin/shopserver/shops/s014774/index.cgi?aktion=um&ps=287611&subid=287611





Hinweis: ACHTUNG ZENSUR!

https://mywakenews.wordpress.com/2020/02/10/zensur-haben-wir-recht-gehabt-youtube-loscht-unser-corona-virus-video-wake-news-radio-tv/

YouTube hat unseren Hauptkanal wecknachricht am 31.10.2019 gelöscht! Bitte unsere Ausweichkanäle nutzen!

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https://www.youtube.com/user/WakeNewsTV

(zur Zeit Upload-Sperre/Zensur)

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Und unseren eigenen Video-Kanal:



https://www.bitchute.com/channel/wakenewsradiotv/



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https://www.bitchute.com/video/1JgTBtCIRdJg/

https://mywakenews.wordpress.com/2019/07/16/panische-umvolkung-in-vollem-gange-wake-news-radio-tv/

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Postfach 267

CH-4005 Basel



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http://www.wakenews.tv/watch.php?vid=978bfa700

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Wake News Radio Musik Channel:

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Music: Kompressor "evil machine", "Wir werden alle sterben"



Music: Alwin IRB

Intro Music: Producer Dan (D-MotionProductions)



Produktion: Wake News Radio/TV http://www.wakenews.tv



Disclaimer: "Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use." Wake News Radio/TV informieren: LIVE-Aufzeichnung 02.06.2020Start der Sendung: 05.09 Min.Neue Corona-Schwindel-T-Shirts und das neue Bandana:Nur für Mutige! Aktions-T-Shirt CORONA-SCHWINDELNEIN! zu MASKENZWANG und DIKTATUR, in braun mit gelber Aufschrift und in gelb mit schwarzer Aufschrift, Banderas folgen!Direktlink zu braunem T-Shirt:Direktlink zu gelben T-Shirt:Hinweis: ACHTUNG ZENSUR!YouTube hat unseren Hauptkanal wecknachricht am 31.10.2019 gelöscht! Bitte unsere Ausweichkanäle nutzen!Inzwischen nutze ich den neuen Browser von Brave um der Datenkrake Google Chrome zu entkommen. Wenn Du/ihr euch diesen Browser herunterladet, dann nutzt bitte diesen Referral (Weiterempfehlung) - Code, ich/wir erhalten dann eine kleine Summe, die wir für Wake News nutzen können:(zur Zeit Upload-Sperre/Zensur)Und unseren eigenen Video-Kanal: https://wakenews.tv alle Links auf dieser Seite: https://mywakenews.wordpress.com/2020/06/02/konzentration-auf-das-wesentliche-es-geht-um-unser-aller-freiheit-wake-news-radio-tv/ Bei YouTube zensiert:So könnt ihr uns unterstützen!Für Spenden via Post (bitte Scheine in Alufolie einwickeln wg. Durchleuchtung/Chip)Verein zur Förderung Internationaler Freier Medienc/o D. HegelerPostfach 267CH-4005 BaselDie Wake News Collectionalle Links auf dieser Seite:Bestellungen von T-Shirts/Kappen/Westen/Hoodies/Bomberjacken/Outdoorhosen von Wake News:und unseren neuen Aufkleber/Sticker:Facebook (Nutzer generierte Seite)Wake News Radio Musik Channel:Music: Kompressor "evil machine", "Wir werden alle sterben"Music: Alwin IRBIntro Music: Producer Dan (D-MotionProductions)Produktion: Wake News Radio/TV http://wakenews.net/ Disclaimer: "Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use." Keywords freedomnewsfreiheitpolitikcorona-viruscovid-19

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