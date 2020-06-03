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Konzentration auf das Wesentliche - Es geht um unser aller Freiheit! Wake News Radio/TV 20200602
Wake News Radio TV
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4 views • June 03, 2020
Wake News Radio/TV informieren: LIVE-Aufzeichnung 02.06.2020
Start der Sendung: 05.09 Min.
https://www.wakenews.tv/watch.php?vid=414f77a76

Neue Corona-Schwindel-T-Shirts und das neue Bandana:
Nur für Mutige! Aktions-T-Shirt CORONA-SCHWINDEL
NEIN! zu MASKENZWANG und DIKTATUR, in braun mit gelber Aufschrift und in gelb mit schwarzer Aufschrift, Banderas folgen!
https://laufteufel.1a-shops.eu/
Direktlink zu braunem T-Shirt:
https://www.1a-shops.eu/cgi-bin/shopserver/shops/s014774/index.cgi?aktion=um&ps=287612&subid=287612
Direktlink zu gelben T-Shirt:
https://www.1a-shops.eu/cgi-bin/shopserver/shops/s014774/index.cgi?aktion=um&ps=287611&subid=287611


Hinweis: ACHTUNG ZENSUR!
https://mywakenews.wordpress.com/2020/02/10/zensur-haben-wir-recht-gehabt-youtube-loscht-unser-corona-virus-video-wake-news-radio-tv/
YouTube hat unseren Hauptkanal wecknachricht am 31.10.2019 gelöscht! Bitte unsere Ausweichkanäle nutzen!
Inzwischen nutze ich den neuen Browser von Brave um der Datenkrake Google Chrome zu entkommen. Wenn Du/ihr euch diesen Browser herunterladet, dann nutzt bitte diesen Referral (Weiterempfehlung) - Code, ich/wir erhalten dann eine kleine Summe, die wir für Wake News nutzen können:
https://brave.com/wak872

https://www.youtube.com/user/WakeNewsTV
(zur Zeit Upload-Sperre/Zensur)
https://www.youtube.com/user/WakeNewsRadio

Und unseren eigenen Video-Kanal: https://wakenews.tv

https://www.bitchute.com/channel/wakenewsradiotv/

alle Links auf dieser Seite: https://mywakenews.wordpress.com/2020/06/02/konzentration-auf-das-wesentliche-es-geht-um-unser-aller-freiheit-wake-news-radio-tv/

Bei YouTube zensiert:
https://mywakenews.wordpress.com/2020/02/10/zensur-haben-wir-recht-gehabt-youtube-loscht-unser-corona-virus-video-wake-news-radio-tv/
https://www.bitchute.com/video/1JgTBtCIRdJg/
https://mywakenews.wordpress.com/2019/07/16/panische-umvolkung-in-vollem-gange-wake-news-radio-tv/
https://www.bitchute.com/video/z9aY2n8JqB8/

So könnt ihr uns unterstützen!
Für Spenden via Post (bitte Scheine in Alufolie einwickeln wg. Durchleuchtung/Chip)
Verein zur Förderung Internationaler Freier Medien
c/o D. Hegeler
Postfach 267
CH-4005 Basel

Die Wake News Collection
http://www.wakenews.tv/watch.php?vid=978bfa700
alle Links auf dieser Seite:
http://www.wakenews.net/spenden/

Bestellungen von T-Shirts/Kappen/Westen/Hoodies/Bomberjacken/Outdoorhosen von Wake News:
http://www.laufteufel.de/

und unseren neuen Aufkleber/Sticker:
http://www.wakenews.net/werbemittel/
https://twitter.com/WakeNewsRadio

Facebook (Nutzer generierte Seite)
https://www.facebook.com/pages/Wake-News/214657845272429

Wake News Radio Musik Channel:
https://musicwakenews.wordpress.com/
http://www.youtube.com/user/WakeNewsRadio

Music: Kompressor "evil machine", "Wir werden alle sterben"

Music: Alwin IRB
Intro Music: Producer Dan (D-MotionProductions)

Produktion: Wake News Radio/TV http://wakenews.net/ http://www.wakenews.tv

Disclaimer: "Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use."
Keywords
freedomnewsfreiheitpolitikcorona-viruscovid-19
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