Esta pandemia o plandemia, ¿realmente ha terminado?¿Qué se puede hacer al respecto?

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Santiago Caviglia, consultor especialista en estrategias y conductas humanas abocado internacionalmente a la lucha anti plandemia, anti poderes supra nacionales y en contra de sus agendas globalistas de control, sometimiento, explotación y exterminio; plantea lo siguiente:
Esta pandemia o plandemia, ¿realmente ha terminado?
Las diversas instituciones religiosas del mundo, ¿han participado apoyando a estos poderes supra nacionales -ONU, OMS, FMI, BM, OTAN, UNESCO, UNICEF, etc.- junto con sus genocídicas agendas globalistas de control, plandemico sometimiento, explotación y diabólico exterminio?
¿La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido una de ellas?
En el caso de haberlo sido, ¿cómo lo ha hecho?
Al respecto, ¿se puede evitar, frenar y revertir todo esto?, ¿qué soluciones y concretas acciones se pueden implementar y llevar a cabo?