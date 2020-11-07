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San Pere, La ruta de las ermitas 2/17
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Ermita de San Pere
MONTAÑA DE MONTSERRAT
CATALUÑA
Inauguramos la Ruta de las Ermitas en la ermita de San Pere -San Pedro- que, según la tradición, es la más antigua del lugar. Situada en la llamada "Cova del Penitent", está actualmente en ruinas, quedando sólo parte del habitáculo en una oquedad de la montaña, restos de la capilla y la cisterna. Probablemente fue habitada por Fra Garí en algún momento, primer ermitaño del que se tiene conocimiento, que subiría desde Collbató por el Serrat del Penitent.
Su nombre, San Pere, tiene el significado de ser el alfa y el omega del Cristianismo espiritual; además, fue también habitada por los adoradores de megalitos, que eligieron esta ermita para rememorar la cultura druídica, ya que Pedro significa "piedra".
Con Octavi Piulats
https://octavipiulats.com/
Un reportaje de Alicia Ninou
https://timefortruth.es/
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CATALUÑA
Inauguramos la Ruta de las Ermitas en la ermita de San Pere -San Pedro- que, según la tradición, es la más antigua del lugar. Situada en la llamada "Cova del Penitent", está actualmente en ruinas, quedando sólo parte del habitáculo en una oquedad de la montaña, restos de la capilla y la cisterna. Probablemente fue habitada por Fra Garí en algún momento, primer ermitaño del que se tiene conocimiento, que subiría desde Collbató por el Serrat del Penitent.
Su nombre, San Pere, tiene el significado de ser el alfa y el omega del Cristianismo espiritual; además, fue también habitada por los adoradores de megalitos, que eligieron esta ermita para rememorar la cultura druídica, ya que Pedro significa "piedra".
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