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ΕΛΙΞΉΡΙΟ ΝΕΌΤΗΤΟΣ... ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΈΣ ΙΔΙΌΤΗΤΕΣ ΑΛΟΗΣ - ΗΛΙΑΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
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183 views • September 15, 2020
87χρονος Κρητικός, πρώην μηχανικός αεροσκαφών στον Καναδά, αγοράζει στον Τσούτσουρο της νότιας Κρήτης ένα βουνό 200 στρεμμάτωνι και να επενδύει στην καλλιέργεια αλόης! Όπως μάλιστα λέει ο ίδιος, είναι ο πρώτος που έφερε την αλόη στην ΕΛλάδα και δεν υπάρχει μεγαλύτερη σε έκταση καλλιέργεια στην Κρήτη.
"...Είναι sexdrice...., ελιξήριο νεότητος λένε οι Γερμανοί...
Με τον ζελέ της αλόης θεραπεύονται αρθροπάθειες, εγκαύματα, αιμορροΐδες και πώς εξαφανίζονται ελιές και δερματοπάθειες, ενώ υποστηρίζει ότι αποτελεί πρώτης τάξης αφροδισιακό και αναζωογονητικό της λίμπιντο!"
Περισσότερα : https://www.ribandsea.com/face/4520-8...
"...Είναι sexdrice...., ελιξήριο νεότητος λένε οι Γερμανοί...
Με τον ζελέ της αλόης θεραπεύονται αρθροπάθειες, εγκαύματα, αιμορροΐδες και πώς εξαφανίζονται ελιές και δερματοπάθειες, ενώ υποστηρίζει ότι αποτελεί πρώτης τάξης αφροδισιακό και αναζωογονητικό της λίμπιντο!"
Περισσότερα : https://www.ribandsea.com/face/4520-8...
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