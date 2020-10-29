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Kukū KuKū žinios 2020 10 28 - Skaitmeniniai kariai
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7379 views • October 29, 2020
Prieš 3 metus, 2020 10 28 prasidėjo Qanon judėjimas. Kviečiame į šiandienos įvykių apžvalgą iš šio rakurso.
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Prieš rinkimus stengiamės apšviesti jus kuo plačiau apie šios dienos aktualijas bei žmonių nuotaikas iš viso pasaulio.
Nuorodas ir daugiau naujienų rasite https://twitter.com/LtQdra
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