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ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΜΟΝΟ Η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ https://ugetube.com/watch/JMpxPYvndHVjpyR https://rumble.com/v2aqepc-only-the-one-holy-orthodox-church-of-christ-saves-our-immortal-soul.html .
ΠΡΩΤΑ ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΑΙ Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Ή ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΛΑΣΤΗΚΕ ΩΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΓΙΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΛΑΣΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ (ΓΕΝ. 1, 26 «ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ Ο ΘΕΟΣ· ΠΟΙΗΣΩΜΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΗΜΕΤΕΡΑΝ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΟΜΟΙΩΣΙΝ») ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΑΘ' ΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΜΨΥΧΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΟΤΙ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΛΟΓΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΟΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΝΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ) ΠΟΡΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6, ΣΤΙΧΟΙ: 19 «ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; 20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ»)… ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΩΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ, ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΩΣ ΜΑΛΛΟΝ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΑΤΗ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΩΣΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΓΗ.
ΓΙΑΤΙ Η ΠΟΡΝΕΙΑ, ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗ ΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΓΙΟ ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΑΝ ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΦΙΛΙ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ.
ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ, ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΕΦΟΣΟΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ, ΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΜΕ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΝΕΚΡΩΝ ("ΝΕΩΝ" ΑΦΘΑΡΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΔΗΛΑΔΗ, ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΩΜΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΕΠΙ ΓΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΦΘΑΡΤΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΗΔΕΝΙΖΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΘΑ ΑΦΘΑΡΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, «ὅτι πολλοὶ πλάνοι εἰσῆλθον εἰς τὸν κόσμον, οἱ μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον ἐν σαρκί· οὗτός ἐστιν ὁ πλάνος καὶ ὁ ἀντίχριστος. Β΄ ΙΩΑΝ. 1, 7») ΚΑΙ ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΩΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ «ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ».
Η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΔΙΑΡΡΗΚΤΑ ΕΝΩΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ο ΠΙΣΤΟΣ ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ.
ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ, ΔΗΘΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ, ΟΙ ΠΑΠΙΚΟΙ, ΟΙ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ, ΟΙ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΕΣ, ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΟΥΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΜΑΣ, ΒΛΑΣΦΗΜΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
Ο ΨΕΥΔΟΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΩΣ ΙΟΥΔΑΣ ΠΡΟΔΙΔΕΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙ ΩΣ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗΣ «ΕΙΣ ΤΥΠΟΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥ» ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΔΕΝ ΟΡΘΟΤΟΜΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΣ ΩΣ ΑΓΙΟΤΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ «ΑΛΑΘΗΤΟ» ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΣΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΚΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ: "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)».