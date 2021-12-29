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PCR TEST NOTHING BURGER ITS USELESS 99% FALSE POS+ WORLDWIDE HEALTH FRAUD! - PCR TESTS CAN NOT TELL YOU IF YOU HAVE COVID OMICRON OR ANYTHING ELSE BUT OLD DEAD RNA THAT PROVES NOTHING! A MASSIVE SCAM!
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94 views • December 29, 2021
Senior Pharmacist talks Ivermectin, Dr Malone blasts the UK for pausing Ivermectin trials, Genocide? - https://www.brighteon.com/db894c16-0a41-4c67-b2a6-1c735ae67a66
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THE CDC ADMIT PCR TESTS DO NOT WORK! - https://www.bitchute.com/video/4LpNTMApFpB0/
PCR TEST TURNS POSITIVE WITH TAP WATER! THEY KNEW! -ALL TESTS ARE HOAXED INFLATED https://www.brighteon.com/888ae46f-a5f4-4a36-8a14-66920d93662f
UK FULLY JABBED MAN IS NOW RIDDLED WITH THE COVID BIO WEAPON SPIKE - https://www.brighteon.com/b1bd2d69-a66e-4ac2-93a4-85f3cdaced06
MARK STEELE - LETS TALK PCR HOAX TURKEY! - https://www.brighteon.com/1084251c-ea03-45ff-9a93-34cf560aa675
France Follow Blueprint #NO #DEMOCRACY / Hugo Talks Some More #lockdown - https://www.brighteon.com/81313b54-4fc1-40e3-a1b2-3456158fff23
PILOT TAKEJABB THIS WHAT HAPPENS - https://www.brighteon.com/9dafcc6f-d641-4189-99d5-8abdd550e9a7
DR. ZELENKO NUKES COVID DEATH CULT, DROPS TRUTH BOMBS ON GLOBALIST PSYCHOPATHS! - https://www.bitchute.com/video/XaePwc0rcpSx/
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