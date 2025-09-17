ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 17/09/2025: Ώρα ομολογίας για όλους τους Έλληνες

Η εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑ Η ΚΑΜΠΑΝΑ'

από το κανάλι του ΣΤΥΛΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 5/9/2025





Εν μέσω μίας έκδηλης ανησυχίας χιλιάδων Ορθοδόξων χριστιανών για τον προσωπικό αριθμό, για την σταδιακή αποϊεροποίηση του λαού μας κυρίως μέσω της συνεχιζόμενης κυβερνητικής βλασφημίας των ιερών και οσίων της πίστης μας η ομολογία από μέρους μας αποτελεί πλέον αναγκαιότητα και θα λογισθεί ως το πρώτο βήμα για τον ουρανό, τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει ο Χριστός! Επιστρατεύστε όλους τους ιερείς μας, όλους τους Ορθοδόξους χριστιανούς στην συγκέντρωση ομολογίας στις 17 Σεπτεμβρίου έξω από την Εθνική Πινακοθήκη αλλά και σε κεντρικές πλατείες πόλεων και χωριών σε όλη την Ελλάδα. Μακάρι να ακολουθήσει και η κοιμώμενη-ελεγχόμενη θρησκευτική ηγεσία μας.