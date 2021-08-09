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144000 тыс . НАЧЕРТАНИЕ - 600х60х6 харагма - третья спираль ДНК . Книга жизни .
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20803 views • August 09, 2021
Весной 2000 года я прочитал интервью, которое журнал "Ридерз Дайджест" взял у доктора Фрэнсиса Крика.
с доктором Фрэнсисом Криком. В 1953 году ему и доктору Уотсону принадлежит заслуга в открытии
структуру двойной спирали ДНК. Во время интервью в "Ридерз Дайджест" проект "Геном человека
Проект "Геном человека" был в самом разгаре. Цель проекта заключалась в том, чтобы составить карту всего
генома человека, определить общее количество генов и пар оснований в структуре ДНК.
структуры. В интервью доктору Крику был задан вопрос о том, сколько генов удалось идентифицировать к настоящему времени.
на данный момент. Он ответил: "140 000, и мы ожидаем найти еще 4 000". Прочитав это
заявление, я чуть не упал со стула. Как можно было упустить значение этого числа
пропустить значение этого числа каждый, кто читает Библию? Однако, по большей части, заявление доктора Крика
заявление доктора Крика осталось незамеченным. Одна из возможных причин этого может быть найдена в завершении
проекта "Геном человека". В 2002 году по телеканалу PBS был показан специальный выпуск, в котором говорилось, что проект "Геном человека" завершен.
Геном", и было обнаружено, что у человека имеется от 80 000 до 85 000 генов.
и 85 000 генов, столько же, сколько у обезьян. Когда я услышал эту цифру,
я сразу же заподозрил сокрытие, направленное на защиту теории эволюции. Но
реальное значение числа 144 000 не может быть скрыто ложью. Я проиллюстрирую
в этой книге, что Священные Писания совершенно ясно указывают на то, что число 144 000 представляет собой
число генов, составляющих геном бессмертной жизни. Большинство людей (я уверен)
знакомы с молекулярной структурой двойной спирали ДНК. Каждая нить двойной спирали
прикреплена к одной молекуле (известной как нуклеобаза). Эти молекулы соединяются друг с другом
образуя пары оснований, которые, в свою очередь, составляют определенный ген. Это означает, что в структуре двойной спирали
спиральной структуре, содержащей 144 000 генов, каждая отдельная нить соединена с половиной
общего числа генов (или 72 000). Запомните это число. В статье 2010 года, опубликованной
в журнале New Scientist, Линда Геддес пишет;
"Ученые из Кембриджского университета создали новый способ использования
генетического кода, что позволяет создавать белки со свойствами, которые никогда не
никогда не наблюдались в природе. По словам Джейсона Чина и его коллег
из университета, этот прорыв может в конечном итоге привести к созданию
новых или "улучшенных" форм жизни, включающих эти новые материалы в свои
ткани".
Я слежу за исследованиями доктора Чина и других выдающихся
ученых в области микробиологии в течение нескольких лет. Мне кажется, что большая часть их
исследований направлена на создание искусственной жизни с использованием структуры тройной спирали. Заголовки, подобные
приведенный ниже (из журнала Scientific American), становятся все более распространенными:
Тройная спираль: создание новой молекулы жизни Пептидная нуклеиновая кислота, синтетический гибрид белка и ДНК, может стать основой для создания искусственной жизни.
белка и ДНК, может стать основой для нового класса лекарств - и искусственной жизни, не похожей ни на что, встречающееся в природе.
Это важная новость, потому что зверь (или антихрист) будет
существом с тройной спиралью. Чтобы вычислить число зверя (антихриста), используйте тот же метод, который я использовал ранее.
метод, который я использовал ранее, разделив 144 000 генов на две отдельные нити ДНК.
содержащие половину этого числа (или 72 000). Затем умножьте это число на три (тройная спираль
будет состоять из трех нитей). Получается число 216 000. В самых ранних греческих рукописях,
Откр. 13:18 число зверя описывается как 600, и 60, и 6. В некоторых рукописях
рисуют черту над цифрой 666. Но если мы воспользуемся ранними рукописями и умножим 600
умножить 600 на 60, умножить на 6, мы получим число 216 000.
Это число "зверя". Он не является человеком в том порядке, в котором его создал Бог. Сайт
Антихрист - это дикий зверь, тройная спираль, созданная сатаной. Он будет соблазнять людей принять
его бессмертную терапию жизни - жить вечно! Но Писание говорит, что те, кто примет начертание зверя и изменит его, будут жить вечно.
начертание зверя и изменяет свой геном в надежде обрести бессмертную жизнь помимо Христа, не будут искуплены.
без Христа, не будут искуплены:
"Если кто поклонится зверю и образу его, и примет начертание на чело свое, или на руку свою, то не будет искуплен".
лоб, или руку свою, то будет пить вино ярости Божией,
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с доктором Фрэнсисом Криком. В 1953 году ему и доктору Уотсону принадлежит заслуга в открытии
структуру двойной спирали ДНК. Во время интервью в "Ридерз Дайджест" проект "Геном человека
Проект "Геном человека" был в самом разгаре. Цель проекта заключалась в том, чтобы составить карту всего
генома человека, определить общее количество генов и пар оснований в структуре ДНК.
структуры. В интервью доктору Крику был задан вопрос о том, сколько генов удалось идентифицировать к настоящему времени.
на данный момент. Он ответил: "140 000, и мы ожидаем найти еще 4 000". Прочитав это
заявление, я чуть не упал со стула. Как можно было упустить значение этого числа
пропустить значение этого числа каждый, кто читает Библию? Однако, по большей части, заявление доктора Крика
заявление доктора Крика осталось незамеченным. Одна из возможных причин этого может быть найдена в завершении
проекта "Геном человека". В 2002 году по телеканалу PBS был показан специальный выпуск, в котором говорилось, что проект "Геном человека" завершен.
Геном", и было обнаружено, что у человека имеется от 80 000 до 85 000 генов.
и 85 000 генов, столько же, сколько у обезьян. Когда я услышал эту цифру,
я сразу же заподозрил сокрытие, направленное на защиту теории эволюции. Но
реальное значение числа 144 000 не может быть скрыто ложью. Я проиллюстрирую
в этой книге, что Священные Писания совершенно ясно указывают на то, что число 144 000 представляет собой
число генов, составляющих геном бессмертной жизни. Большинство людей (я уверен)
знакомы с молекулярной структурой двойной спирали ДНК. Каждая нить двойной спирали
прикреплена к одной молекуле (известной как нуклеобаза). Эти молекулы соединяются друг с другом
образуя пары оснований, которые, в свою очередь, составляют определенный ген. Это означает, что в структуре двойной спирали
спиральной структуре, содержащей 144 000 генов, каждая отдельная нить соединена с половиной
общего числа генов (или 72 000). Запомните это число. В статье 2010 года, опубликованной
в журнале New Scientist, Линда Геддес пишет;
"Ученые из Кембриджского университета создали новый способ использования
генетического кода, что позволяет создавать белки со свойствами, которые никогда не
никогда не наблюдались в природе. По словам Джейсона Чина и его коллег
из университета, этот прорыв может в конечном итоге привести к созданию
новых или "улучшенных" форм жизни, включающих эти новые материалы в свои
ткани".
Я слежу за исследованиями доктора Чина и других выдающихся
ученых в области микробиологии в течение нескольких лет. Мне кажется, что большая часть их
исследований направлена на создание искусственной жизни с использованием структуры тройной спирали. Заголовки, подобные
приведенный ниже (из журнала Scientific American), становятся все более распространенными:
Тройная спираль: создание новой молекулы жизни Пептидная нуклеиновая кислота, синтетический гибрид белка и ДНК, может стать основой для создания искусственной жизни.
белка и ДНК, может стать основой для нового класса лекарств - и искусственной жизни, не похожей ни на что, встречающееся в природе.
Это важная новость, потому что зверь (или антихрист) будет
существом с тройной спиралью. Чтобы вычислить число зверя (антихриста), используйте тот же метод, который я использовал ранее.
метод, который я использовал ранее, разделив 144 000 генов на две отдельные нити ДНК.
содержащие половину этого числа (или 72 000). Затем умножьте это число на три (тройная спираль
будет состоять из трех нитей). Получается число 216 000. В самых ранних греческих рукописях,
Откр. 13:18 число зверя описывается как 600, и 60, и 6. В некоторых рукописях
рисуют черту над цифрой 666. Но если мы воспользуемся ранними рукописями и умножим 600
умножить 600 на 60, умножить на 6, мы получим число 216 000.
Это число "зверя". Он не является человеком в том порядке, в котором его создал Бог. Сайт
Антихрист - это дикий зверь, тройная спираль, созданная сатаной. Он будет соблазнять людей принять
его бессмертную терапию жизни - жить вечно! Но Писание говорит, что те, кто примет начертание зверя и изменит его, будут жить вечно.
начертание зверя и изменяет свой геном в надежде обрести бессмертную жизнь помимо Христа, не будут искуплены.
без Христа, не будут искуплены:
"Если кто поклонится зверю и образу его, и примет начертание на чело свое, или на руку свою, то не будет искуплен".
лоб, или руку свою, то будет пить вино ярости Божией,
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