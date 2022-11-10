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Quand l’armée la gendarmerie la police va arrêter l’assassin macron
Avant que le sang coule dans nos rues ? Vous attendez quoi ?
ALLO ALLO ! c'est quand on se
lève contre ce nazi ?
Rappel… Lettre ouverte aux Gardien-ne-S de la Paix – Profession Gendarme
10 novembre 2022
https://www.profession-gendarme.com/rappel-lettre-ouverte-aux-gardien-ne-s-de-la-paix/