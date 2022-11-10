Quand l’armée la gendarmerie la police va arrêter l’assassin macron

Avant que le sang coule dans nos rues ? Vous attendez quoi ?





ALLO ALLO ! c'est quand on se lève contre ce nazi ?

Rappel… Lettre ouverte aux Gardien-ne-S de la Paix – Profession Gendarme

Rappel… Lettre ouverte aux Gardien-ne-S de la Paix

10 novembre 2022

https://www.profession-gendarme.com/rappel-lettre-ouverte-aux-gardien-ne-s-de-la-paix/



