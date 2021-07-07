«Ορίστε και το άλλο σημείο - και αυτό είναι θεμελιώδες » - Ο εφευρέτης των εμβολίων mRNA, Robert Malone στην εκπομπη " The Last American Vagabond "

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50 views • July 07, 2021



https://youtu.be/Du2wm5nhTXY



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Δείτε επίσης τα άρθρα στα οποία τα εμβόλια mRNA χαρακτηρίζονται για αυτό που είναι - γενετική θεραπεία :



FDA : Προϊόντα κυτταρικής και γονιδιακής θεραπείας κατά τη διάρκεια του COVID-19

https://oaskhths.blogspot.com/2021/07/covid-19.html



Τα υποψήφια εμβόλια COVID-19 δείχνουν ότι η γονιδιακή θεραπεία είναι μια βιώσιμη στρατηγική

https://oaskhths.blogspot.com/2021/07/covid-19_3.html



--------------------------------------------- Το βίντεο με τα 2 εκατομμύρια προβολές :----------------------------------------------------Δείτε επίσης τα άρθρα στα οποία τα εμβόλια mRNA χαρακτηρίζονται για αυτό που είναι - γενετική θεραπεία :FDA : Προϊόντα κυτταρικής και γονιδιακής θεραπείας κατά τη διάρκεια του COVID-19Τα υποψήφια εμβόλια COVID-19 δείχνουν ότι η γονιδιακή θεραπεία είναι μια βιώσιμη στρατηγική--------------------------------------------- Keywords mrnaoaskhthsrobert malone

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