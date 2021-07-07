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«Ορίστε και το άλλο σημείο - και αυτό είναι θεμελιώδες » - Ο εφευρέτης των εμβολίων mRNA, Robert Malone στην εκπομπη " The Last American Vagabond "
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50 views • July 07, 2021
Το βίντεο με τα 2 εκατομμύρια προβολές :
https://youtu.be/Du2wm5nhTXY
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Δείτε επίσης τα άρθρα στα οποία τα εμβόλια mRNA χαρακτηρίζονται για αυτό που είναι - γενετική θεραπεία :
FDA : Προϊόντα κυτταρικής και γονιδιακής θεραπείας κατά τη διάρκεια του COVID-19
https://oaskhths.blogspot.com/2021/07/covid-19.html
Τα υποψήφια εμβόλια COVID-19 δείχνουν ότι η γονιδιακή θεραπεία είναι μια βιώσιμη στρατηγική
https://oaskhths.blogspot.com/2021/07/covid-19_3.html
---------------------------------------------
https://youtu.be/Du2wm5nhTXY
----------------------------------------------------
Δείτε επίσης τα άρθρα στα οποία τα εμβόλια mRNA χαρακτηρίζονται για αυτό που είναι - γενετική θεραπεία :
FDA : Προϊόντα κυτταρικής και γονιδιακής θεραπείας κατά τη διάρκεια του COVID-19
https://oaskhths.blogspot.com/2021/07/covid-19.html
Τα υποψήφια εμβόλια COVID-19 δείχνουν ότι η γονιδιακή θεραπεία είναι μια βιώσιμη στρατηγική
https://oaskhths.blogspot.com/2021/07/covid-19_3.html
---------------------------------------------
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