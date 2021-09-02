© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Apa itu Iman? Sharing Dari Pastor Bern Zumpano
Follow
0
Share
Report
0 view • September 02, 2021
Tahukah Anda bagaimana kita menggunakan iman kepada TUHAN? Bahkan untuk memahami apa itu iman sebenarnya?
Bern Zumpano adalah seorang penulis Kristen, pengajar Alkitab, dan tokoh radio dunia yang tulisan dan ajaran Alkitabnya dilindungi hak cipta pada kaset-kaset dibuat dari tahun 1984 hingga sekarang, telah mendengarkan pelayanan melalui lisensi hak cipta, melalui dia, untuk tujuan pelayanan.
Pastor Bern saat ini berdomisili di Miami, Florida, Amerika Serikat.
------------------------------------------------------------------------
✝️ Word Of Faith Ministries International (WOFMI) – Indonesia
• Pengajaran hal yang dalam tentang Tuhan
• Peperangan Spiritual
• Berjalan dalam Kuasa Roh Kudus
WOFMI-Indonesia membahas tentang hal hal yang berhubungan tentang:
Tuhan, Tuhan Yesus, Kristen, Gambaran Tuhan Yesus, Kehidupan, Kematian, Kata2 bijak kehidupan, Alkitab, Ayat Alkitab, Mukjizat, Iman, Kitab Injil, Doa, Kasih, Cinta, Renungan harian air hidup, Kata kata bijak, Kata kata mutiara, Renungan Harian, Kata Kata Cinta, dan berbagai macam topic yang menyangkut Jesus Christ.
LAGU PUJIAN DAN PENYEMBAHAN & KONTEN KRISTIANI.
+VISIT & SUBSCRIBE: https://youtube.com/c/WOFMIIndonesia
+FOLLOW OUR INSTAGRAM FOR DAILY FEED: https://www.instagram.com/wofmi.indonesia
+FOLLOW OUR FACEBOOK: https://www.facebook.com/WOFMI.Indonesia
+FOLLOW OUR TWITTER: https://twitter.com/wofmi_indonesia
+FOLLOW OUR BITCHUTE: https://www.bitchute.com/wofmiindonesia
+FOLLOW OUR BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/wofmiindonesia
+FOLLOW OUR RUMBLE: https://rumble.com/c/c-631655
Bern Zumpano adalah seorang penulis Kristen, pengajar Alkitab, dan tokoh radio dunia yang tulisan dan ajaran Alkitabnya dilindungi hak cipta pada kaset-kaset dibuat dari tahun 1984 hingga sekarang, telah mendengarkan pelayanan melalui lisensi hak cipta, melalui dia, untuk tujuan pelayanan.
Pastor Bern saat ini berdomisili di Miami, Florida, Amerika Serikat.
------------------------------------------------------------------------
✝️ Word Of Faith Ministries International (WOFMI) – Indonesia
• Pengajaran hal yang dalam tentang Tuhan
• Peperangan Spiritual
• Berjalan dalam Kuasa Roh Kudus
WOFMI-Indonesia membahas tentang hal hal yang berhubungan tentang:
Tuhan, Tuhan Yesus, Kristen, Gambaran Tuhan Yesus, Kehidupan, Kematian, Kata2 bijak kehidupan, Alkitab, Ayat Alkitab, Mukjizat, Iman, Kitab Injil, Doa, Kasih, Cinta, Renungan harian air hidup, Kata kata bijak, Kata kata mutiara, Renungan Harian, Kata Kata Cinta, dan berbagai macam topic yang menyangkut Jesus Christ.
LAGU PUJIAN DAN PENYEMBAHAN & KONTEN KRISTIANI.
+VISIT & SUBSCRIBE: https://youtube.com/c/WOFMIIndonesia
+FOLLOW OUR INSTAGRAM FOR DAILY FEED: https://www.instagram.com/wofmi.indonesia
+FOLLOW OUR FACEBOOK: https://www.facebook.com/WOFMI.Indonesia
+FOLLOW OUR TWITTER: https://twitter.com/wofmi_indonesia
+FOLLOW OUR BITCHUTE: https://www.bitchute.com/wofmiindonesia
+FOLLOW OUR BRIGHTEON: https://www.brighteon.com/channels/wofmiindonesia
+FOLLOW OUR RUMBLE: https://rumble.com/c/c-631655
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.