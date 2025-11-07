Knights of Honor 2 Sovereign OST (music)

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
[0:00] Тема короля – Главная тема
[2:29] Птица, поющая на рассвете
[4:08] Романтика под дубами
[5:26] Вооруженный человек
[8:25] Подготовка к битве
[10:09] Звук атаки
[12:36] Атака рыцаря
[15:18] Песня для солдат
[18:28] Ветер в дюнах
[19:54] Шелковый путь
[22:13] Сухая трава
[22:54] Песчаная пыль
[23:32] На базаре
[26:03] Блуждающие холмы
[28:47] Вооруженный человек - Реприза
[30:07] Королевский банкет
[31:05] Взросление в 1200 году
[32:55] Ода природе
[34:05] Кочевники
[36:07] Великий прилив
[37:49] Драгонботы
[40:11] Жажда мести
[41:19] Размахивать мечом
[43:37] За честь
[46:10] Головы полетят
[47:52] Рунические камни
[49:12] Языческие ритуалы
[51:53] Прогулка в лесу
[53:00] Феодальная жизнь
[54:25] Рассказ путешественника
[55:48] Иностранные знания
[57:27] Чай, финики и роскошь
[1:00:00] Медина ночью
[1:01:30] Романтика под пальмами
[1:04:25] Новый крестовый поход
[1:04:42] Джихад
[1:05:04] Надвигается песчаная буря
[1:06:33] Принеси свою броню
[1:07:41] Вражда
[1:07:49] Готов к развертыванию
[1:09:09 ] Королевское паническое бегство
[1:11:39 ] Funus Regium
[1:12:15] Воспоминания короля
Всего 43 саундтрека
Игра в Steam: https://store.steampowered.com/app/736820/Knights_of_Honor_II_Sovereign/
[0:00] The King's Theme - Main Theme
[2:29] The Bird That Sings At Dawn
[4:08] Romance Under Oak Trees
[5:26] The Armed Man
[8:25] Battle Preparations
[10:09] Sound The Attack
[12:36] Knight's Charge
[15:18] The Song For The Soldiers
[18:28] Wind In The Dunes
[19:54] The Silk Road
[22:13] Dry Grass
[22:54] Sand Dust
[23:32] At The Bazaar
[26:03] Wandering Hills
[28:47] The Armed Man - Reprise
[30:07] Royal Banquet
[31:05] Growing Up In The Year 1200
[32:55] An Ode To Nature
[34:05] Nomads
[36:07] The Great Tide
[37:49] Dragonboats
[40:11] Thirst For Revenge
[41:19] To Swing A Sword
[43:37] For Honor
[46:10] Heads Will Roll
[47:52] Runestones
[49:12] Pagan Rituals
[51:53] A Stroll In The Forest
[53:00] Feudal Life
[54:25] A Traveller's Tale
[55:48] Foreign Knowledge
[57:27] Tea, Dates And Luxuries
[1:00:00] The Medina At Night
[1:01:30] Romance Under Palm Trees
[1:04:25] New Crusade
[1:04:42] Jihad
[1:05:04] A Sand Storm Is Coming
[1:06:33] Fetch Your Armour
[1:07:41] Feud
[1:07:49] Ready To Deploy
[1:09:09 ] Royal Stampede
[1:11:39 ] Funus Regium
[1:12:15] The King's Memories