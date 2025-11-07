BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrighteon.AI
Knights of Honor 2 Sovereign OST (music)
Game_pointer
Game_pointer
1 view • 1 day ago

[0:00] Тема короля – Главная тема

[2:29] Птица, поющая на рассвете

[4:08] Романтика под дубами

[5:26] Вооруженный человек

[8:25] Подготовка к битве

[10:09] Звук атаки

[12:36] Атака рыцаря

[15:18] Песня для солдат

[18:28] Ветер в дюнах

[19:54] Шелковый путь

[22:13] Сухая трава

[22:54] Песчаная пыль

[23:32] На базаре

[26:03] Блуждающие холмы

[28:47] Вооруженный человек - Реприза

[30:07] Королевский банкет

[31:05] Взросление в 1200 году

[32:55] Ода природе

[34:05] Кочевники

[36:07] Великий прилив

[37:49] Драгонботы

[40:11] Жажда мести

[41:19] Размахивать мечом

[43:37] За честь

[46:10] Головы полетят

[47:52] Рунические камни

[49:12] Языческие ритуалы

[51:53] Прогулка в лесу

[53:00] Феодальная жизнь

[54:25] Рассказ путешественника

[55:48] Иностранные знания

[57:27] Чай, финики и роскошь

[1:00:00] Медина ночью

[1:01:30] Романтика под пальмами

[1:04:25] Новый крестовый поход

[1:04:42] Джихад

[1:05:04] Надвигается песчаная буря

[1:06:33] Принеси свою броню

[1:07:41] Вражда

[1:07:49] Готов к развертыванию

[1:09:09 ] Королевское паническое бегство

[1:11:39 ] Funus Regium

[1:12:15] Воспоминания короля

Всего 43 саундтрека

Игра в Steam: https://store.steampowered.com/app/736820/Knights_of_Honor_II_Sovereign/

Подпишись и посмотри ролики:

ВКонтакте: https://vk.com/public216006534

Телеграмма: https://t.me/+FodQydlHKdliZWIy

#рыцари #рыцаричести2 #Рыцаричести2OST

Keywords
musicgame pointerknights of honor 2 sovereignknights of honor 2 gameknights of honor 2 soundtrackknights of honor 2 musicknights of honor 2 game pointerknights of honor ost
Chapters

[0:00] The King's Theme - Main Theme

[2:29] The Bird That Sings At Dawn

[4:08] Romance Under Oak Trees

[5:26] The Armed Man

[8:25] Battle Preparations

[10:09] Sound The Attack

[12:36] Knight's Charge

[15:18] The Song For The Soldiers

[18:28] Wind In The Dunes

[19:54] The Silk Road

[22:13] Dry Grass

[22:54] Sand Dust

[23:32] At The Bazaar

[26:03] Wandering Hills

[28:47] The Armed Man - Reprise

[30:07] Royal Banquet

[31:05] Growing Up In The Year 1200

[32:55] An Ode To Nature

[34:05] Nomads

[36:07] The Great Tide

[37:49] Dragonboats

[40:11] Thirst For Revenge

[41:19] To Swing A Sword

[43:37] For Honor

[46:10] Heads Will Roll

[47:52] Runestones

[49:12] Pagan Rituals

[51:53] A Stroll In The Forest

[53:00] Feudal Life

[54:25] A Traveller's Tale

[55:48] Foreign Knowledge

[57:27] Tea, Dates And Luxuries

[1:00:00] The Medina At Night

[1:01:30] Romance Under Palm Trees

[1:04:25] New Crusade

[1:04:42] Jihad

[1:05:04] A Sand Storm Is Coming

[1:06:33] Fetch Your Armour

[1:07:41] Feud

[1:07:49] Ready To Deploy

[1:09:09 ] Royal Stampede

[1:11:39 ] Funus Regium

[1:12:15] The King's Memories

Related videos

