ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΟΤΙ ΜΑΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΝ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΑΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ

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ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΙ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΟΤΙ ΜΑΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΝ ΕΠΕΙΔΗ ΩΣ “ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΙ” ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΑΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ https://ugetube.com/watch/w6Ex1li9FSW75a5 , https://rumble.com/v1jzquz-antichrist-genocidal-cov.gr.html . ΠΗΓΕΣ: https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/provocateur/kyvernisi-se-paniko-o-s-petsas-afou-dilose-oti-oi-ellines-pou-den-prosarmozontai-tha-pethanoun-kanei-epithesi-se-polites
ΧΩΡΙΣ ΑΙΔΩ, ΧΩΡΙΣ ΙΧΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ ΕΠΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 3 ΧΡΟΝΙΑ Η ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΣΥΝΕΧΩΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 300 ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΑΙΔΟΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝ, ΒΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΛΑΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΙΒΑΝΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΕΝΩ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΤΥΦΛΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΕΚΡΗ ΠΛΕΟΝ.
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ «ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ
ΦΥΛΑΚΙΣΗ-ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ, ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΒΙΝΤΕΟ) https://www.brighteon.com/d81081f8-3d60-41e0-832a-c50b270fbb15 ,
https://ugetube.com/watch/vDap3ekBr4ivQJl , https://rumble.com/vhp3q1-29724697.html » ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ.
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΥΠΕΡΙΣΧΥΟΥΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΪΟ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://ugetube.com/watch/zYGEpFvpNquVBQl , https://rumble.com/vh90r9-28974357.html , https://www.brighteon.com/4d894bdd-254b-477e-98b1-c506d5bcd6ad .
ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 (ΒΙΝΤΕΟ) https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1 , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΔΙΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO09/- . ΩΣΤΟΣΟ ΤΟ 2021 ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΧΙ ΤΥΧΑΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ.
ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ http://www.freevolition.gr/greece.htm ΟΤΙ:
Η μάσκα-φίμωτρο που επιβάλουν και στα παιδιά να φοράνε στο σχολείο και τα
διαγνωστικά τεστ ή ο κορωνοεμβολιασμός για να τους επιτραπεί η είσοδος στο
σχολείο ή για να εισέλθουμε στον χώρο εργασίας μας ΕΙΝΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ
ΑΝΟΜΑ ΤΙΣ ΕΚΑΝΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΓΙΑΤΙ η διάταξη του άρθρου 12 § 1 του Κώδικα
Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005) ορίζει ότι: «Ο ιατρός δεν επιτρέπεται να
προβεί στην εκτέλεση οποιασδήποτε ιατρικής πράξης χωρίς την προηγούμενη
συναίνεση του ασθενούς» ΚΑΙ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΜΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΜΟ
ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3: "Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗ". ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΣΔΟΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΚΑΙ ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, Άρθρo
2, Παράγραφος 1: «O σεβασμός και η πρoστασία της αξίας τoυ ανθρώπoυ απoτελoύν
την πρωταρχική υπoχρέωση της Πoλιτείας» https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/SYNTAGMA1_1.pdf . ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΝΟΜΙΜΗ ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕ
ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΜΟΥΣ
ΝΕΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΑΝΕΡΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ;;;;
ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΚΑΛΕΣΤΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΩΣ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΟΣΟ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΝΗΛΙΚΟΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΒΟΛΕΨΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΖΩΗ ΣΤΙΣ ΑΝΟΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΣΤΙΣ ΑΝΟΜΕΣ ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΣΤΟ ΦΙΜΩΤΡΟ, ΣΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ https://cormandrostenreview.com/report ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ, ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ, ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
https://rumble.com/v16xgyw-the-worst-genocide-with-the-covid-vaccines-of-death-from-the-antichrist-wor.html .