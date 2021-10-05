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Donald Trump: Alfil de los Rothschild [Informe Jake Morphonios, 2018]
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111 views • October 05, 2021
Subtitulado al español por FLC @ Frotando la Costumbre.
Archivo: Blackstone Intelligence, de Jake Morphonios, emitido en mayo del 2018.
Trump es la antítesis para la tesis de Biden y la síntesis del mañana. Esto permite a los plutócratas hacer avanzar la historia según sus designios usando estos títeres como carnada. El Poder Real al que ambos psicópatas responden, diagrama, paso a paso, planes de décadas, con la vista a largo plazo, muy por delante de nuestra miopía cotidiana que apenas logra ver lo inmediato mientras cada bando se pelea con sus pistolitas de agua. Los Rothschild históricamente, usando una dialéctica hegeliana, han financiado uno y otro bando, y como expuso Antony Sutton, de este modo la cabal internacional fue creando "mercados cautivos", según sea necesario, para reunir mayor poder en sus manos en pos del control global. Que Biden es un psicópata en función de la progresía globalista nadie con dos dedos de frente puede negarlo. Pero uno de los alfiles de la banca internacional es Trump, algo que demasiada gente parece hacer esfuerzos para no ver. Trump es un Caballo de Troya. Pero como es costumbre en la telaraña ilusoria del bipartidismo, el análisis se detiene cuando toca los prejuicios y apegos propios.
En el informe de Morphonios, no se menciona, entre otros, a Steven Mnunich, un hombre de George Soros, 17 años trabajando en Goldman Sachs, convocado como Secretario del Tesoro por Donald Trump, el "papá de las vacunas".
Jared Kushner en lista de Bilderberg, 2019 (Mike Pompeo no figura, pero participó):
https://bilderbergmeetings.org/press/press-release/participants
Trump y Wilbur Ross:
https://www.forbes.com/sites/chasewithorn/2016/12/08/trump-and-his-commerce-secretary-wilbur-ross-a-look-at-25-years-of-connections/?sh=7e3576b6f820
Kappa Beta Phi, por Kevin Roose:
https://nymag.com/intelligencer/2014/02/i-crashed-a-wall-street-secret-society.html
Archivo: Blackstone Intelligence, de Jake Morphonios, emitido en mayo del 2018.
Trump es la antítesis para la tesis de Biden y la síntesis del mañana. Esto permite a los plutócratas hacer avanzar la historia según sus designios usando estos títeres como carnada. El Poder Real al que ambos psicópatas responden, diagrama, paso a paso, planes de décadas, con la vista a largo plazo, muy por delante de nuestra miopía cotidiana que apenas logra ver lo inmediato mientras cada bando se pelea con sus pistolitas de agua. Los Rothschild históricamente, usando una dialéctica hegeliana, han financiado uno y otro bando, y como expuso Antony Sutton, de este modo la cabal internacional fue creando "mercados cautivos", según sea necesario, para reunir mayor poder en sus manos en pos del control global. Que Biden es un psicópata en función de la progresía globalista nadie con dos dedos de frente puede negarlo. Pero uno de los alfiles de la banca internacional es Trump, algo que demasiada gente parece hacer esfuerzos para no ver. Trump es un Caballo de Troya. Pero como es costumbre en la telaraña ilusoria del bipartidismo, el análisis se detiene cuando toca los prejuicios y apegos propios.
En el informe de Morphonios, no se menciona, entre otros, a Steven Mnunich, un hombre de George Soros, 17 años trabajando en Goldman Sachs, convocado como Secretario del Tesoro por Donald Trump, el "papá de las vacunas".
Jared Kushner en lista de Bilderberg, 2019 (Mike Pompeo no figura, pero participó):
https://bilderbergmeetings.org/press/press-release/participants
Trump y Wilbur Ross:
https://www.forbes.com/sites/chasewithorn/2016/12/08/trump-and-his-commerce-secretary-wilbur-ross-a-look-at-25-years-of-connections/?sh=7e3576b6f820
Kappa Beta Phi, por Kevin Roose:
https://nymag.com/intelligencer/2014/02/i-crashed-a-wall-street-secret-society.html
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