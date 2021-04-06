Após vacinar população no município Serrana/SP aumentam 1000% óbitos por Covid19

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64 views • April 06, 2021



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Consegues explicar isso?

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Compartilhando vídeo do imperdivel Gustavo Gayer

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Mais sobre vacina Covid19 no canss asl do Telegram Telegram:

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Verdade

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🙏

Saiba o que as

💰

Pessoas absurdamente ricas e influentes

💰

Viciadas em controlar tudo

🏦

Fazem de tudo e mais um pouco para esconder!

🆓

Verdade liberta!

👉

https://t.me/Prof_Padilla/26

💉🆘

Geert Vanden Bossche

https://lnkd.in/d254EXN

🆘

Vernon Coleman

Rumble

Bichute

Daniel Silveira traduz e ilustra com imagens da manipulação na Wikipedia desde Brandnewtube https://vernoncoleman.org

🚧

Como pode vacinas serem usadas para provocar doenças?

Parece inacreditável.

Contudo, para obter lucros bilionários, a "indústria da morte" é capaz "de tudo e mais um pouco".

🪑

Sente-se bem.

Escore o queixo porque pode cair.

Saiba mais aqui 👇

https://bit.ly/vacinar-se

🤔

Cuidado com quem quer te convencer a usar uma vacina criada ontem:

😱

Os mesmos mentem Covid não ter tratamento apesar de mais de 12 medicamentos serem eficazes

🤢

Resultado das vacinas no Brasil

em um mês:

501 morreram

11 mil reações

🤮

EFEITOS COLATERAIS:

156 permanentes

13 abortos

139 assimetrias faciais

383 riscos de morte

💉

Todo dia, circulam relatos sobre mortes e sequelas provocadas por vacinas!

Exemplos:

https://lnkd.in/dJGuvxH

Yt

https://lnkd.in/dVgvn2i

https://lnkd.in/dMxCRbD

https://lnkd.in/dZQMa_p

https://lnkd.in/d9Vv2WC

https://lnkd.in/dKCfRYG

https://lnkd.in/dvUGw8T

Etc...

🤔

Frank Chastellas, médico francês, compara querer vacinar 99% da população saudável para proteger 1% doente a querer que as pessoas saudáveis ​ façam quimioterapia!

😱

A vacinação pode ser imposta?

O que fazer?

"Protocolo MMS Anti-Vacina" elimina as toxinas contidas nas vacinas.

Inicie o Protocolo MMS 1000 uma semana antes.

Imediatamente após ser aplicada a vacina, antes mesmo de voltar para casa (no carro, no banheiro, etc) aplique sobre a vacina o "curativo de MMS"

A seguir, prossiga com o Protocolo MMS 1000 por mais 2 semanas.

🧐

Quando o "curativo de MMS" é aplicado rapidamente, dentro de um dia aparece uma marca na pele parecida com "queimadura". Contudo, cresce de dentro para fora.

Trata-se de um bom sinal do propósito do curativo ter sido alcançado.

Significa haver sido oxidada a maior parte dos metais pesados e toxinas injetadas na pele com a vacina.

🩹

Para preparar o curativo, junto com o MMS a ser preparado na hora, usa-se o DMSO, o ativador da absorção cutânea.

🎞

Assista este vídeo para entender como proceder:

https://www.brighteon.com/17539dfb-6327-45a1-8beb-eb16f58e8bbd

👋 🆘💉Após vacinar praticamente toda a população no município Serrana/SP aumentam 1000% óbitos por Covid19.Consegues explicar isso?🎞Rumble https://rumble.com/vfehbd-aps-vacinar-toda-a-populao-serrana-aumenta-1000-bitos-covid19.html 🎞IgTv https://www.instagram.com/tv/CNTaSHUgCRw/?igshid=1xscyrg2i9h9c 🎞Facebook https://fb.watch/4HtC-RrVyi/ 🎞Youtube p https://youtu.be/CWm3VO9aSXI 🎞Youtube t https://youtu.be/E1ykcKFI-20 🎞Linkedin🎞Twitter pedaço https://twitter.com/prof_padilla/status/1379253022467969028?s=21 Compartilhando vídeo do imperdivel Gustavo Gayerrepostado de https://www.instagram.com/tv/CNQiHDBjS9x/?igshid=172csgr85crld Mais sobre vacina Covid19 no canss asl do Telegram Telegram:VerdadeVerdadeiramenteVerdadeiraSaiba o que asPessoas absurdamente ricas e influentesViciadas em controlar tudoFazem de tudo e mais um pouco para esconder!Verdade liberta!https://t.me/Prof_Padilla/26💉🆘Geert Vanden BosscheVernon ColemanRumble https://lnkd.in/dDJTdtJ Bichute https://lnkd.in/dzjDfyt Daniel Silveira traduz e ilustra com imagens da manipulação na Wikipedia desde Brandnewtube https://lnkd.in/dXeA5VH Como pode vacinas serem usadas para provocar doenças?Parece inacreditável.Contudo, para obter lucros bilionários, a "indústria da morte" é capaz "de tudo e mais um pouco".Sente-se bem.Escore o queixo porque pode cair.Saiba mais aqui 👇Cuidado com quem quer te convencer a usar uma vacina criada ontem: https://lnkd.in/gqp-fxc Os mesmos mentem Covid não ter tratamento apesar de mais de 12 medicamentos serem eficazes https://c19early.com Resultado das vacinas no Brasilem um mês:501 morreram11 mil reaçõesEFEITOS COLATERAIS:156 permanentes13 abortos139 assimetrias faciais383 riscos de morteTodo dia, circulam relatos sobre mortes e sequelas provocadas por vacinas!Exemplos:Yt https://lnkd.in/dNd7M8w Etc...Frank Chastellas, médico francês, compara querer vacinar 99% da população saudável para proteger 1% doente a querer que as pessoas saudáveis ​ façam quimioterapia!A vacinação pode ser imposta?O que fazer?"Protocolo MMS Anti-Vacina" elimina as toxinas contidas nas vacinas.Inicie o Protocolo MMS 1000 uma semana antes.Imediatamente após ser aplicada a vacina, antes mesmo de voltar para casa (no carro, no banheiro, etc) aplique sobre a vacina o "curativo de MMS"A seguir, prossiga com o Protocolo MMS 1000 por mais 2 semanas.Quando o "curativo de MMS" é aplicado rapidamente, dentro de um dia aparece uma marca na pele parecida com "queimadura". Contudo, cresce de dentro para fora.Trata-se de um bom sinal do propósito do curativo ter sido alcançado.Significa haver sido oxidada a maior parte dos metais pesados e toxinas injetadas na pele com a vacina.Para preparar o curativo, junto com o MMS a ser preparado na hora, usa-se o DMSO, o ativador da absorção cutânea.Assista este vídeo para entender como proceder: Keywords coronavirusfraudemia

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