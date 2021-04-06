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Após vacinar população no município Serrana/SP aumentam 1000% óbitos por Covid19
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64 views • April 06, 2021
🆘💉Após vacinar praticamente toda a população no município Serrana/SP aumentam 1000% óbitos por Covid19.
🤔
Consegues explicar isso?
🎥
🎞Rumble https://rumble.com/vfehbd-aps-vacinar-toda-a-populao-serrana-aumenta-1000-bitos-covid19.html
🎞IgTv https://www.instagram.com/tv/CNTaSHUgCRw/?igshid=1xscyrg2i9h9c
🎞Facebook https://fb.watch/4HtC-RrVyi/
🎞Youtube p https://youtu.be/CWm3VO9aSXI
🎞Youtube t https://youtu.be/E1ykcKFI-20
🎞Linkedin
🎞Twitter pedaço https://twitter.com/prof_padilla/status/1379253022467969028?s=21
👌
Compartilhando vídeo do imperdivel Gustavo Gayer
repostado de https://www.instagram.com/tv/CNQiHDBjS9x/?igshid=172csgr85crld
👌
Mais sobre vacina Covid19 no canss asl do Telegram Telegram:
👇
Verdade
Verdadeiramente
Verdadeira
🙏
Saiba o que as
💰
Pessoas absurdamente ricas e influentes
💰
Viciadas em controlar tudo
🏦
Fazem de tudo e mais um pouco para esconder!
🆓
Verdade liberta!
👉
https://t.me/Prof_Padilla/26
💉🆘
Geert Vanden Bossche
https://lnkd.in/d254EXN
🆘
Vernon Coleman
Rumble https://lnkd.in/dDJTdtJ
Bichute https://lnkd.in/dzjDfyt
Daniel Silveira traduz e ilustra com imagens da manipulação na Wikipedia desde Brandnewtube https://lnkd.in/dXeA5VH e https://vernoncoleman.org
🚧
Como pode vacinas serem usadas para provocar doenças?
Parece inacreditável.
Contudo, para obter lucros bilionários, a "indústria da morte" é capaz "de tudo e mais um pouco".
🪑
Sente-se bem.
Escore o queixo porque pode cair.
Saiba mais aqui 👇
https://bit.ly/vacinar-se
🤔
Cuidado com quem quer te convencer a usar uma vacina criada ontem: https://lnkd.in/gqp-fxc
😱
Os mesmos mentem Covid não ter tratamento apesar de mais de 12 medicamentos serem eficazes https://c19early.com
🤢
Resultado das vacinas no Brasil
em um mês:
501 morreram
11 mil reações
🤮
EFEITOS COLATERAIS:
156 permanentes
13 abortos
139 assimetrias faciais
383 riscos de morte
💉
Todo dia, circulam relatos sobre mortes e sequelas provocadas por vacinas!
Exemplos:
https://lnkd.in/dJGuvxH
Yt https://lnkd.in/dNd7M8w
https://lnkd.in/dVgvn2i
https://lnkd.in/dMxCRbD
https://lnkd.in/dZQMa_p
https://lnkd.in/d9Vv2WC
https://lnkd.in/dKCfRYG
https://lnkd.in/dvUGw8T
Etc...
🤔
Frank Chastellas, médico francês, compara querer vacinar 99% da população saudável para proteger 1% doente a querer que as pessoas saudáveis façam quimioterapia!
😱
A vacinação pode ser imposta?
O que fazer?
"Protocolo MMS Anti-Vacina" elimina as toxinas contidas nas vacinas.
Inicie o Protocolo MMS 1000 uma semana antes.
Imediatamente após ser aplicada a vacina, antes mesmo de voltar para casa (no carro, no banheiro, etc) aplique sobre a vacina o "curativo de MMS"
A seguir, prossiga com o Protocolo MMS 1000 por mais 2 semanas.
🧐
Quando o "curativo de MMS" é aplicado rapidamente, dentro de um dia aparece uma marca na pele parecida com "queimadura". Contudo, cresce de dentro para fora.
Trata-se de um bom sinal do propósito do curativo ter sido alcançado.
Significa haver sido oxidada a maior parte dos metais pesados e toxinas injetadas na pele com a vacina.
🩹
Para preparar o curativo, junto com o MMS a ser preparado na hora, usa-se o DMSO, o ativador da absorção cutânea.
🎞
Assista este vídeo para entender como proceder:
https://www.brighteon.com/17539dfb-6327-45a1-8beb-eb16f58e8bbd
👋
🤔
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Parece inacreditável.
Contudo, para obter lucros bilionários, a "indústria da morte" é capaz "de tudo e mais um pouco".
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Sente-se bem.
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501 morreram
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383 riscos de morte
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Todo dia, circulam relatos sobre mortes e sequelas provocadas por vacinas!
Exemplos:
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Frank Chastellas, médico francês, compara querer vacinar 99% da população saudável para proteger 1% doente a querer que as pessoas saudáveis façam quimioterapia!
😱
A vacinação pode ser imposta?
O que fazer?
"Protocolo MMS Anti-Vacina" elimina as toxinas contidas nas vacinas.
Inicie o Protocolo MMS 1000 uma semana antes.
Imediatamente após ser aplicada a vacina, antes mesmo de voltar para casa (no carro, no banheiro, etc) aplique sobre a vacina o "curativo de MMS"
A seguir, prossiga com o Protocolo MMS 1000 por mais 2 semanas.
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Quando o "curativo de MMS" é aplicado rapidamente, dentro de um dia aparece uma marca na pele parecida com "queimadura". Contudo, cresce de dentro para fora.
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