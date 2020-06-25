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Silvano Trotta - Publication de 10 scientifiques italiens
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3 views • June 25, 2020
Import YT 25 juin 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=m2_tWmJOso0
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Pour eux, plus de cas symptomatiques dans les hôpitaux, mais des cas positifs ne nécessitant aucun soin. Ah, au fait ce sont des scientifiques indépendants...
Sources :
https://www.ilgiornale.it/news/politica/i-dieci-scienziati-senza-paura-evidenze-cliniche-crisi-1872553.html
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/20_giugno_23/coronavirus-lombardia-debolmente-positivi-non-infettano-stop-all-isolamento-oltre-15-mila-c415283e-b4c4-11ea-b466-221e2b27ce86.shtml
https://tg24.sky.it/salute-e-benessere/2020/06/24/coronavirus-scienziati-documento
https://www.huffingtonpost.it/entry/coronavirus-per-10-scienziati-ce-unimpennata-dei-casi-debolmente-positivi_it_5ef1f012c5b6ae596a3e0da9
https://primabergamo.it/cronaca/anche-i-bergamaschi-remuzzi-e-lorini-tra-gli-scienziati-che-parlano-di-emergenza-finita/
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/guanti-tamponi-e-mascherine-ecco-tutte-giravolte-delloms-1872725.html
https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/covid-19-1-3-million-de-franciliens-invites-a-passer-un-test-pour-identifier-des-clusters-dormants-25-06-2020-8341761.php
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Pour eux, plus de cas symptomatiques dans les hôpitaux, mais des cas positifs ne nécessitant aucun soin. Ah, au fait ce sont des scientifiques indépendants...
Sources :
https://www.ilgiornale.it/news/politica/i-dieci-scienziati-senza-paura-evidenze-cliniche-crisi-1872553.html
https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/20_giugno_23/coronavirus-lombardia-debolmente-positivi-non-infettano-stop-all-isolamento-oltre-15-mila-c415283e-b4c4-11ea-b466-221e2b27ce86.shtml
https://tg24.sky.it/salute-e-benessere/2020/06/24/coronavirus-scienziati-documento
https://www.huffingtonpost.it/entry/coronavirus-per-10-scienziati-ce-unimpennata-dei-casi-debolmente-positivi_it_5ef1f012c5b6ae596a3e0da9
https://primabergamo.it/cronaca/anche-i-bergamaschi-remuzzi-e-lorini-tra-gli-scienziati-che-parlano-di-emergenza-finita/
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/guanti-tamponi-e-mascherine-ecco-tutte-giravolte-delloms-1872725.html
https://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-france-oise/covid-19-1-3-million-de-franciliens-invites-a-passer-un-test-pour-identifier-des-clusters-dormants-25-06-2020-8341761.php
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