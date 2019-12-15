22RCB Vi intervjuar Mark Devlin om musikindustrins mörka agenda

Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin och Mark Devlin. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01



1) Paul McCartney intervjuas på David Letterman show 2009 om att han skulle vara en dubbelgångare

2) Vi intervjuar Mark Devlin som spenderat åren sedan hans uppvaknande år 2010 till att forska kring hur musikindustrin används till att genomdriva en mörk agenda. En intressant aspekt ur vår synvinkel om man lyssnat på de tidigare podcastarna vi gjort är det här med preprogrammering. Eftersom de som ligger bakom redan vet långt innan vad det är de kommer att vilja genomdriva i framtiden så kan man hitta ledtrådar i filmer och musik till vad framtiden kommer att erbjuda långt innan eventet hänt ”på riktigt”

3) Frank Sinatra, My Way