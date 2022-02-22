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Grand Jury / Tribunal de l'Opinion Publique - Jour 2 - Histoire & Géopolitique
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40 views • February 22, 2022
21 février 2022 : https://odysee.com/@JeanneTraduction:a/Grand-Jury-Session-2:7
Jeanne traduction : https://odysee.com/@JeanneTraduction:a
@JeanneTraduction
Description d'origine :
✨ Merci à tous pour votre collaboration :
Akina : https://odysee.com/@AKINA:7
Elo : https://odysee.com/@Elo:84
Quantum Leap : https://odysee.com/@quantumleaptraduction:2
Quadrillage Traduction : https://odysee.com/@QuadrillageTraduction:1
Un Être Souverain : https://odysee.com/@HumainSouverain:e
L'aile à Stick : https://odysee.com/@laileastick:4
Merci à Viviane, Isabelle et la Croix du Sud pour leur aide à la traduction !
Pour me soutenir ou me suivre :
💸 Tipeee : https://fr.tipeee.com/jeanne-traduction/
💸 LiberaPay : https://liberapay.com/Jeanne_Traduction/
📲 Twitter : https://twitter.com/Jeanne18945095?s=09
📲 Telegram : https://t.me/jeannetraduction
📲 Facebook : https://www.facebook.com/JeanneTraduction
🎁 Toutes mes vidéos sur Info VF : https://infovf.com/toutes-les-videos-Jeanne-Traduction--10.html
🌊 Source de la vidéo : https://odysee.com/@GrandJury:f/Grand-Jury-Day-2-online_1:f
📝 Transcript : http://myreader.toile-libre.org/GrandJury02.pdf
(si vous souhaitez le fichier odt ou word afin que cela soit plus facile à traduire, me contacter à [email protected])
Procédure du Grand Jury par le Tribunal D'opinion Publique des Peuples
L'injustice faite à un seul est une injustice faite à tous
Alex Thomson : 00:12 à 46:47
👉 L'emprise de l'Empire britannique et de l'influence de la City de Londres sur le monde à partir du 19e siècle. Les élites britanniques souhaitaient façonner le monde à leur image à travers la colonisation et le contrôle de l'espace mental.
Matthew Ehret : 46:48 à 1:57:54
👉 L’empreinte omniprésente de l’Empire britannique et de la City de Londres dans les affaires géopolitiques mondiales du 19eme siècle à l'époque contemporaine – l’exemple du Canada.
Brian Gerrish & Debbie Evans : 1:57:54 à 3:03:08
👉 Après une carrière dans la Royal Navy britannique, Brian gerrish se penche sur la corruption qui gangrène les villes britanniques. Ses recherches l'amènent à constater que la corruption est à tous les niveaux et dans toutes les institutions de la société. La crise du Covis 19 n'est qu'une continuité, nous dit il, d'un plan mafieux établit déjà en 1940 pour sournoisement changer le comportement des populations, afin de faciliter le consentement dans la perte des libertés, par des méthodes de manipulations psychologiques sophistiquées. Avec à l'appui plusieurs documents, il vient nous exposer l'étendu de cette manipulation de masse et ses conséquences catastrophiques pour le futur si elles ne sont pas exposées, combattues et stoppées
👉 Dans son intervention Debbie Evans, chercheur médical et ancienne conseillère au ministère de la santé britannique, développe plus en détail les conflits d'intérêt entre les laboratoires criminels et les différentes universités les plus prestigieuses britanniques. Elle démontre comment toutes les plus hautes institutions médicales sont totalement corrompues et préoccupées avant tout à faire des profits immenses au détriment de la santé des populations, avec pour finalité une volonté de dépopulation mondiale significative.
Whitney Webb & James Bush : 3:03:09 à 4:29:01
👉 Whitney Webb, journaliste d'investigation, évoque le rôle de la Chine dans le nouvel ordre mondial. Elle évoque également les simulations de pandémie comme Dark Winter.
👉 James Bush, retraité de la Navy et ayant participé à l'opération Dark Winter vient décrire les différentes simulations de pandémie qui ont lieu depuis plusieurs décennies : Dark Winter, Crimson Contagion, Operation Lockstep et l'Event 201. Nous retrouvons encore les mêmes acteurs, avec les mêmes idées.
Sylvia Behrendt et Astrid Stuckelberger : 4:29:01 à 5:46:22
👉 Ayant toutes deux travaillé à l'OMS, elles nous expliquent son rôle dans la crise du covid-19, ainsi que sa tentative de coup d'Etat mondial, via une constitution unique imposée grâce à un état d'urgence sanitaire.
Jeanne traduction : https://odysee.com/@JeanneTraduction:a
@JeanneTraduction
Description d'origine :
✨ Merci à tous pour votre collaboration :
Akina : https://odysee.com/@AKINA:7
Elo : https://odysee.com/@Elo:84
Quantum Leap : https://odysee.com/@quantumleaptraduction:2
Quadrillage Traduction : https://odysee.com/@QuadrillageTraduction:1
Un Être Souverain : https://odysee.com/@HumainSouverain:e
L'aile à Stick : https://odysee.com/@laileastick:4
Merci à Viviane, Isabelle et la Croix du Sud pour leur aide à la traduction !
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🌊 Source de la vidéo : https://odysee.com/@GrandJury:f/Grand-Jury-Day-2-online_1:f
📝 Transcript : http://myreader.toile-libre.org/GrandJury02.pdf
(si vous souhaitez le fichier odt ou word afin que cela soit plus facile à traduire, me contacter à [email protected])
Procédure du Grand Jury par le Tribunal D'opinion Publique des Peuples
L'injustice faite à un seul est une injustice faite à tous
Alex Thomson : 00:12 à 46:47
👉 L'emprise de l'Empire britannique et de l'influence de la City de Londres sur le monde à partir du 19e siècle. Les élites britanniques souhaitaient façonner le monde à leur image à travers la colonisation et le contrôle de l'espace mental.
Matthew Ehret : 46:48 à 1:57:54
👉 L’empreinte omniprésente de l’Empire britannique et de la City de Londres dans les affaires géopolitiques mondiales du 19eme siècle à l'époque contemporaine – l’exemple du Canada.
Brian Gerrish & Debbie Evans : 1:57:54 à 3:03:08
👉 Après une carrière dans la Royal Navy britannique, Brian gerrish se penche sur la corruption qui gangrène les villes britanniques. Ses recherches l'amènent à constater que la corruption est à tous les niveaux et dans toutes les institutions de la société. La crise du Covis 19 n'est qu'une continuité, nous dit il, d'un plan mafieux établit déjà en 1940 pour sournoisement changer le comportement des populations, afin de faciliter le consentement dans la perte des libertés, par des méthodes de manipulations psychologiques sophistiquées. Avec à l'appui plusieurs documents, il vient nous exposer l'étendu de cette manipulation de masse et ses conséquences catastrophiques pour le futur si elles ne sont pas exposées, combattues et stoppées
👉 Dans son intervention Debbie Evans, chercheur médical et ancienne conseillère au ministère de la santé britannique, développe plus en détail les conflits d'intérêt entre les laboratoires criminels et les différentes universités les plus prestigieuses britanniques. Elle démontre comment toutes les plus hautes institutions médicales sont totalement corrompues et préoccupées avant tout à faire des profits immenses au détriment de la santé des populations, avec pour finalité une volonté de dépopulation mondiale significative.
Whitney Webb & James Bush : 3:03:09 à 4:29:01
👉 Whitney Webb, journaliste d'investigation, évoque le rôle de la Chine dans le nouvel ordre mondial. Elle évoque également les simulations de pandémie comme Dark Winter.
👉 James Bush, retraité de la Navy et ayant participé à l'opération Dark Winter vient décrire les différentes simulations de pandémie qui ont lieu depuis plusieurs décennies : Dark Winter, Crimson Contagion, Operation Lockstep et l'Event 201. Nous retrouvons encore les mêmes acteurs, avec les mêmes idées.
Sylvia Behrendt et Astrid Stuckelberger : 4:29:01 à 5:46:22
👉 Ayant toutes deux travaillé à l'OMS, elles nous expliquent son rôle dans la crise du covid-19, ainsi que sa tentative de coup d'Etat mondial, via une constitution unique imposée grâce à un état d'urgence sanitaire.
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