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Прямой эфир с Ольгой Корниловой
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22 views • March 13, 2021
Переход из жизни в иллюзиях в осознанность очень болезненен.
И немногие осмеливаются идти до конца.
Большинство людей даже не догадываются насколько мир, в котором мы живем не такой, как мы его видим.
Абсолютно все известные нам сферы покрыты огромным слоем лжи и докопаться до истины можно, но требуется смелость и Мотивация!
А зачем это нужно?
Зачем будить лихо и ворошить пласты лжи?
Что происходит с пробудившимся человеком, который увидел как нас самом деле устроена наша матрица? Об этом мы говорили на эфире. И об этом все наши посты и вся наша жизнь!
Пробудиться сейчас - это значит дать себе шанс выжить в новой реальности. И если вы пока не осознали к чему мы идём сейчас стремительными шагами, то очень скоро может быть поздно. И в буквальном смысле-шансов у вас остаётся немного на то, чтобы ЖИТЬ!
Инстаграм Ольги: https://www.instagram.com/olga_kornilova_nsd/
И немногие осмеливаются идти до конца.
Большинство людей даже не догадываются насколько мир, в котором мы живем не такой, как мы его видим.
Абсолютно все известные нам сферы покрыты огромным слоем лжи и докопаться до истины можно, но требуется смелость и Мотивация!
А зачем это нужно?
Зачем будить лихо и ворошить пласты лжи?
Что происходит с пробудившимся человеком, который увидел как нас самом деле устроена наша матрица? Об этом мы говорили на эфире. И об этом все наши посты и вся наша жизнь!
Пробудиться сейчас - это значит дать себе шанс выжить в новой реальности. И если вы пока не осознали к чему мы идём сейчас стремительными шагами, то очень скоро может быть поздно. И в буквальном смысле-шансов у вас остаётся немного на то, чтобы ЖИТЬ!
Инстаграм Ольги: https://www.instagram.com/olga_kornilova_nsd/
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