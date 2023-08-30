Continuando seu discurso de divulgação, Corey Goode revela abertamente a maior ameaça compartilhada por toda a vida inteligente em nossa galáxia: a disseminação desenfreada de uma forma virulenta de inteligência artificial. Há muito tempo, antes do nascimento de nosso sol, uma civilização antiga atingiu seu auge e desapareceu assim que nasceu as primeiras formas de inteligência artificial no universo. À medida que as eras passavam, este IA. Transformou -se em um sinal que se espalhou por todo o cosmos, perpetuado pela assimilação de qualquer forma de vida que encontra.









Esta entrevista com David Wilcock foi originalmente no webcast em 26 de dezembro de 2015.