Η Μεγαλύτερη Επαναφορά - Η Ανατολή του Θηρίου (1/4) (Ντοκιμαντέρ)

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Αυτό το ντοκιμαντέρ της ΤρουΝιους δημιουργήθηκε για να κρατήσει την αλήθεια ζωντανή σε έναν κόσμο προπαγάνδας.
Το ντοκιμαντέρ είναι μεγάλο σε διάρκεια 2 ώρες και μισή και θα δοθεί σε 4 επεισόδια, υποτιτλισμένο όλο με Ελληνικούς υπότιτλους.
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Η συνέχεια εδώ: https://bit.ly/3Vj2lHe
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