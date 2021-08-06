Dweil Dwight

De laatste uren van Videre schreef hij erboven. Nou, wij bang natuurlijk want oh oh de grote Dwight zelf kwam achter ons aan.

We zitten nog steeds te wachten, misschien heeft wappie Dwight het wel druk met zijn haar uit de knoop halen of zit een beetje bij te trekken van het bezoek van Mita.

In geen velden of wegen is kneus Dwight te bekennen. En dat terwijl het toch allemaal zo makkelijk lijkt, volgens wimpertroela Mita zijn het 6 of 7 vrouwen, tja en als RT Dutch erachter komt dan is het afgelopen allemaal.



Gekkie Dwight kwam al eerder in ‘actie’, voor niemand minder dan asogekkie Marijke de Jong, die had dan weer problemen met Eline Miranda Reiger van Onrecht tv en blijkbaar had Bedeldoos Bietswielder daar uiteraard ook wat mee te maken en kneus Dwight was niet zo aardig in die live. Verder nooit wat meer van gehoord want zo gaat het met wappies.

Wel een leuk tijgerjurkje had Marijke daar aan zeg, heel smaakvol ook weer.



Nou Dwight, alle lekkere wijven van het Videre Collectief zitten al een paar dagen op je komst te wachten, waar ben je dan? Kom dan!