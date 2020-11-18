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GEORGE WASHINGTON WOULD HAVE HAD FAUCI EXECUTED FOR TREASON; TRUMP IS NO WASHINGTON; THE FOUNDERS PUT THE 2nd AMENDMENT IN THE CONSTITUTION FOR A REASON; KILLING TRAITORS
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64 views • November 18, 2020
PATRIOTS,
THERE IS AN EXPERT ON THE BIOWEAPON TERRORISM OF Dr. ANTHONY FAUCI AND HER NAME IS JUDY MIKOVITS, JAILED FOR 5 YEARS BY THE FBI AFTER SHE BLEW THE WHISTLE TO THE CCP FBI AND INSTEAD OF INVESTIGATING FAUCI, THEY INVESTIGATED HER AND PUT HER IN JAIL TO COVER UP ( THE SPECIALTY OF THE CCP FBI ) FOR 5 YEARS.
TRUMP PARADED THIS LITTLE FUCKING GNOME AS IF HE WERE AN EXPERT
TRUMP IS NO GEORGE WASHINGTON - WASHINGTON WOULD HAVE EXECUTED THIS FUCKING TRAITOR AS SOON AS BIDEN AND THE KENYAN SOLD COVID-1 TO CHINA.
THE SIMPLE MATTER IS, THIS GNOME HAS USED UNITED STATES TAX PAYER MONEY TO MAKE VIRUSES AND HIS CO-CONSPIRATOR BILL GATES GETS THE VIRUS PATENTED AND A VACCINE MADE.
THE PENTAGON IS A CO-CONSPIRATOR
THE JOINT CHIEFS OF STAFF CAN BE ARRESTED AND COURT MARTIAL d FOR THEIR ROLE IN THE TREASON
THE PENTAGON CAN HAVE THEIR BUDGET SLASHED AND GENERAL OFFICERS FIRED OR ALSO COURT MARTIAL d.
FAUCI HAS BEEN ATTACKING AMERICANS WITH HIS VIRUSES SINCE 1980
FAUCI ASSISTED THE CHINESE WITH ADDING THE GAIN OF FUNCTION AT THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA - CHAPEL HILL
THE PENTAGON CONSTRUCTED THEIR PATSY's BSL4 WUHAN BIOWEAPON LAB IN 2016 AFTER THE TRAITORS BIDEN AND THE KENYAN SOLD IT TO THEM FOR $ 1.5 BILLION
THE SAME YEAR THE PENTAGON COLLUDED WITH THE U N TO HOLD THE 7th U N MILITARY GAMES IN WUHAN WHERE FAUCI, NIH, AND THE PENTAGON CONTAMINATED 120 COUNTRY s SOLDIERS - INCLUDING OURS.
THAT IS TREASON; THE JOINT CHIEFS OF STAFF SHOULD BE ARRESTED, COURT MARTIALd AND EXECUTED
THE S E S IN THE PENTAGON SHOULD BE FIRED AND THOSE ASSOCIATED WITH THIS ATTACK ON THE UNITED STATES ARRESTED, COURT MARTIALd AND EXECUTED
FAUCI SHOULD BE ARRESTED ON SIGHT PATRIOTS, COURT MARTIALd AND EXECUTED FOR TREASON AND BIOWEAON TERRORISM.
TRUMP IS TOO MUCH OF A PUSSY AND TRAITOR TO GET THIS DONE.
GEORGE WASHINGTON WOULD HAVE PUT A BULLET THROUGH FAUCI s HEAD THE FIRST TIME HE PARADED THE FUCKING GNOME OUT ON STAGE.
PATRIOTS
THE UNITED STATES IS UNDER ATTACK FROM THE PENTAGON AND FEDERAL GOVERNMENT
FORM YOUR LOCAL MILITIAS
KILL WARPSPEED
ARREST FAUCI, BILL GATES FOR BIOWEAPON TERRORISM
THIS ISN'T JUST TO KEEP THESE TERRORIST FROM INTERFERRING WITH THANKSGIVING AND CHRISTMAS; IT IS TO SEND A MESSAGE TO OTHER FUCKING TRAITORS IN THE U.S. GOVERNMENT LIKE THE FBI AND DEPT OF JUSTICE THAT THE PATRIOTS OF AMERICA ARE GOING TO TAKE DOWN THE TRAITORS. WHEN, WHERE, HOW THAT IS UP TO U.S.
KEEP THIS LITTLE FUCKING GNOME OFF THE AIRWAYS
DO YOUR JOBS FBI AND DOJ ARREST FAUCI AND GATES FOR BIOWEAPON TERRORISM
WARPSPEED IS BIOWEAPON TERRORISM - ARREST ALL ASSOCIATED
THERE IS AN EXPERT ON THE BIOWEAPON TERRORISM OF Dr. ANTHONY FAUCI AND HER NAME IS JUDY MIKOVITS, JAILED FOR 5 YEARS BY THE FBI AFTER SHE BLEW THE WHISTLE TO THE CCP FBI AND INSTEAD OF INVESTIGATING FAUCI, THEY INVESTIGATED HER AND PUT HER IN JAIL TO COVER UP ( THE SPECIALTY OF THE CCP FBI ) FOR 5 YEARS.
TRUMP PARADED THIS LITTLE FUCKING GNOME AS IF HE WERE AN EXPERT
TRUMP IS NO GEORGE WASHINGTON - WASHINGTON WOULD HAVE EXECUTED THIS FUCKING TRAITOR AS SOON AS BIDEN AND THE KENYAN SOLD COVID-1 TO CHINA.
THE SIMPLE MATTER IS, THIS GNOME HAS USED UNITED STATES TAX PAYER MONEY TO MAKE VIRUSES AND HIS CO-CONSPIRATOR BILL GATES GETS THE VIRUS PATENTED AND A VACCINE MADE.
THE PENTAGON IS A CO-CONSPIRATOR
THE JOINT CHIEFS OF STAFF CAN BE ARRESTED AND COURT MARTIAL d FOR THEIR ROLE IN THE TREASON
THE PENTAGON CAN HAVE THEIR BUDGET SLASHED AND GENERAL OFFICERS FIRED OR ALSO COURT MARTIAL d.
FAUCI HAS BEEN ATTACKING AMERICANS WITH HIS VIRUSES SINCE 1980
FAUCI ASSISTED THE CHINESE WITH ADDING THE GAIN OF FUNCTION AT THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA - CHAPEL HILL
THE PENTAGON CONSTRUCTED THEIR PATSY's BSL4 WUHAN BIOWEAPON LAB IN 2016 AFTER THE TRAITORS BIDEN AND THE KENYAN SOLD IT TO THEM FOR $ 1.5 BILLION
THE SAME YEAR THE PENTAGON COLLUDED WITH THE U N TO HOLD THE 7th U N MILITARY GAMES IN WUHAN WHERE FAUCI, NIH, AND THE PENTAGON CONTAMINATED 120 COUNTRY s SOLDIERS - INCLUDING OURS.
THAT IS TREASON; THE JOINT CHIEFS OF STAFF SHOULD BE ARRESTED, COURT MARTIALd AND EXECUTED
THE S E S IN THE PENTAGON SHOULD BE FIRED AND THOSE ASSOCIATED WITH THIS ATTACK ON THE UNITED STATES ARRESTED, COURT MARTIALd AND EXECUTED
FAUCI SHOULD BE ARRESTED ON SIGHT PATRIOTS, COURT MARTIALd AND EXECUTED FOR TREASON AND BIOWEAON TERRORISM.
TRUMP IS TOO MUCH OF A PUSSY AND TRAITOR TO GET THIS DONE.
GEORGE WASHINGTON WOULD HAVE PUT A BULLET THROUGH FAUCI s HEAD THE FIRST TIME HE PARADED THE FUCKING GNOME OUT ON STAGE.
PATRIOTS
THE UNITED STATES IS UNDER ATTACK FROM THE PENTAGON AND FEDERAL GOVERNMENT
FORM YOUR LOCAL MILITIAS
KILL WARPSPEED
ARREST FAUCI, BILL GATES FOR BIOWEAPON TERRORISM
THIS ISN'T JUST TO KEEP THESE TERRORIST FROM INTERFERRING WITH THANKSGIVING AND CHRISTMAS; IT IS TO SEND A MESSAGE TO OTHER FUCKING TRAITORS IN THE U.S. GOVERNMENT LIKE THE FBI AND DEPT OF JUSTICE THAT THE PATRIOTS OF AMERICA ARE GOING TO TAKE DOWN THE TRAITORS. WHEN, WHERE, HOW THAT IS UP TO U.S.
KEEP THIS LITTLE FUCKING GNOME OFF THE AIRWAYS
DO YOUR JOBS FBI AND DOJ ARREST FAUCI AND GATES FOR BIOWEAPON TERRORISM
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