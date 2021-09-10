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Dr-Suckarit-Bhakdi-Πως τα εμβόλια του κορωνοϊού προκαλούν θρομβώσεις
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735 views • September 10, 2021
Εμβολιασμένε αδελφέ, νοιάστηκες για την υγεία σου και εμβολιάστηκες γιατί ΕΤΣΙ ΣΟΥ ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ οι διορισμένοι από την κυβέρνηση “ειδικοί”. Ας πούμε καλά!
Ακούς όμως ότι γίνεται μεγάλος ντόρος αντίθετα κατά του εμβολιασμού.
Δυστυχώς για τους εμβολιασμένους, δεν είδα ούτε έναν “ειδικό” να μιλά με τεκμήρια παρά μόνον με τσιτάτα σλόγκαν, ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ. Δεν σε προβλημάτισε αυτό;
Ακούς όμως ότι γίνεται μεγάλος ντόρος αντίθετα κατά του εμβολιασμού.
Δυστυχώς για τους εμβολιασμένους, δεν είδα ούτε έναν “ειδικό” να μιλά με τεκμήρια παρά μόνον με τσιτάτα σλόγκαν, ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ. Δεν σε προβλημάτισε αυτό;
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