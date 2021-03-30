Инфодемия - оружие массового ВОЗдействия _ Международный общественно-научный круглый стол

20 марта в 14.00 велась по инициативе Марии Шукшиной состоялся 2-ой Международный научно-общественный круглый стол на тему:

"Инфодемия - оружие массового ВОЗдействия"

(Этика. Биоэтика. Психсоматика. Или как обществу устоять перед мистификациями?).



СПИСОК участников:



1. Маргарита Николаевна Павлова, член Совета Федерации РФ, сенатор от Челябинской области.



2. Николай Петрович Николаев, депутат Государственной Думы, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, член фракции «Единая Россия».



3. Dr. Claus Koehnlein, доктор медицинских наук, специалист по внутренним болезням из г.Киль на севере Германии, соавтор книги "Вирусомания", участник создания Союза врачей, адвокатов и психотерапевтов в Германии.



4. Силуянова Ирина Васильевна, доктор философских наук, профессор кафедры биоэтики РНИМУ им. Н. И. Пирогова.



5. Игорь Алексеевич ГУНДАРОВ, советский и российский врач, специалист в области эпидемиологии и медицинcкой статистики, демографии, философии; кандидат философских наук, доктор медицинских наук, профессор. Главный научный сотрудник НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова, ранее — эксперт Государственной думы РФ.



6. Владислав Анатольевич ШАФАЛИНОВ, доктор медицинских наук, профессор, академик Академии Военных наук Российской Федерации, хирург высшей квалификационной категории.



7. Павел Андреевич ВОРОБЬЕВ, доктор медицинских наук, профессор, председатель правления Московского городского научного общества терапевтов.



8. Александр Алексеевич РЕДЬКО, профессор, доктор медицинских наук, академик Российской академии естественных наук (РАЕН). Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга второго и третьего созывов, руководитель Санкт-Петербургской профессиональной ассоциации медицинских работников, имеет высшие категории по хирургии и организации здравоохранения.



9. Елена Геннадьевна Калле, молекулярный биолог.



10. Rosemary FREI, Канада, журналистка, молекулярный биолог.



11. Ольга Николаевна ЧЕТВЕРИКОВА, кандидат исторических наук, доцент МГИМО, член Союза писателей России, директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУш.



12. Ирина Яковлевна МЕДВЕДЕВА, клинический психолог, директор Общественного института демографической безопасности, писатель, публицист, драматург, общественный деятель.



13. Валентина Киселева, доктор, независимый эксперт по вопросам биоэтики и биобезопасности. В течение 14 лет возглавляла оздоровительный реабилитационный центр в штате Вашингтон (США).



14. Вячеслав Владимирович БОРОВСКИХ, врач психотерапевт, автор метода нравственно-ориентированной психотерапии.



15. Жужгова Ирина Викторовна, врач инфекционист, кмн. Психолог



16. Протоиерей Сергий Рыбаков, ученый, автор концепции духовной безопасности в системе образования в Российской Федерации, кандидат физико-математических наук, председатель Отдела религиозного образования и катехизации Рязанской митрополии.



17. Щербакова Ирина Александровна, адвокат, партнёр адвокатского бюро "Казаков и Партнеры".