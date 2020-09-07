Terug in de tijd met de soevereintjes

Lachen om soevereinen, tijdloos!

Mensen die alle verplichtingen willen ontlopen noemen zichzelf al snel soevereinen. En het leuke is, ze zijn zo beneveld en doorgedraaid dat ze ook nog eens denken dat ze overal mee weg komen.

Maar ja, zo werkt dat niet, maar je kan het natuurlijk altijd proberen.



Ooit kwam ik dit filmpje tegen en mensen, ik kan er nu nog steeds om lachen, hilarisch!

Met Karel is het nooit goed gekomen, hier wordt volkomen terecht zijn auto in beslag genomen, later is hij ook nog uit de woning gekegeld.



Even lekker terug naar 2014, toen we ook al luid en hartelijk konden lachen om complotgekkies.