© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Terug in de tijd met de soevereintjes
Follow
0
Download MP3
Share
Report
9 views • September 07, 2020
Lachen om soevereinen, tijdloos!
Mensen die alle verplichtingen willen ontlopen noemen zichzelf al snel soevereinen. En het leuke is, ze zijn zo beneveld en doorgedraaid dat ze ook nog eens denken dat ze overal mee weg komen.
Maar ja, zo werkt dat niet, maar je kan het natuurlijk altijd proberen.
Ooit kwam ik dit filmpje tegen en mensen, ik kan er nu nog steeds om lachen, hilarisch!
Met Karel is het nooit goed gekomen, hier wordt volkomen terecht zijn auto in beslag genomen, later is hij ook nog uit de woning gekegeld.
Even lekker terug naar 2014, toen we ook al luid en hartelijk konden lachen om complotgekkies.
Mensen die alle verplichtingen willen ontlopen noemen zichzelf al snel soevereinen. En het leuke is, ze zijn zo beneveld en doorgedraaid dat ze ook nog eens denken dat ze overal mee weg komen.
Maar ja, zo werkt dat niet, maar je kan het natuurlijk altijd proberen.
Ooit kwam ik dit filmpje tegen en mensen, ik kan er nu nog steeds om lachen, hilarisch!
Met Karel is het nooit goed gekomen, hier wordt volkomen terecht zijn auto in beslag genomen, later is hij ook nog uit de woning gekegeld.
Even lekker terug naar 2014, toen we ook al luid en hartelijk konden lachen om complotgekkies.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.