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Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΤΕΛΝΕΙ ΑΔΙΑΒΑΣΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΑΧΡΕΙΕΡΕΙΣ
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Um5zAxofKs
ΤΙ ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030 ΤΙ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟ 1999
Επιγραμματικά :
► ΤΑ ΜΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.
► ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΙΛΑΜΕ ΔΙΘΥΡΑΜΒΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ.
► Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΞΙΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΓΕΣ ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΡΩΤΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ.
► ΠΟΙΟΣ ΡΩΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ) ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΑΥΤΟ ΑΥΡΙΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑΤΙ ΕΝΟΧΛΕΙ ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΨΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΘΕΛΩ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.
► Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ. ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑ, ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΞΙΑ, ΩΣΤΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΑΠΛΑ ΕΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ.
► ΤΡΟΜΑΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 20-30 ΧΡΟΝΙΑ.
► Ο 21ος ΑΙΩΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.
► ΤΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΟΤΑΝ Ο ΚΛΟΙΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΣΦΙΓΓΕΙ ΣΕ ΤΟΣΟ ΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ ΝΑ ΣΦΙΞΕΙ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΟΤΑΧΘΕΙΣ.
► ΘΑ ΓΙΝΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΕΙΣ.
► ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΗΘΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. ΟΜΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΡΑΓΜΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΦΘΑΣΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΚΟ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΕΝΟΣ.
► ΤΕΤΟΙΟΙ ΦΟΒΟΙ ΚΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΕΝΟΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΔΙΑΤΥΠΩΘΕΙ ΑΠΟ ΕΓΚΥΡΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΕΙΣΕΛΘΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΑΒΕΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΠΤΡΑΞΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΥΒΡΙΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΣΕΒΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ.
► ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΥΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΝΑ ΕΠΕΜΒΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΟΦΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ.
► ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ, Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΥΨΩΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΒΕΛ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
► Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΛΟΓΗΣΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΗΘΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΛΟ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΕΝΟΣ.
ΤΙ ΘΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030 ΤΙ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟ 1999
Επιγραμματικά :
► ΤΑ ΜΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.
► ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΙΛΑΜΕ ΔΙΘΥΡΑΜΒΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ.
► Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΞΙΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΓΕΣ ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΡΩΤΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ.
► ΠΟΙΟΣ ΡΩΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ) ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΑΥΤΟ ΑΥΡΙΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑΤΙ ΕΝΟΧΛΕΙ ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΨΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΘΕΛΩ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.
► Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΝΟΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ. ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑ, ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΞΙΑ, ΩΣΤΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΑΠΛΑ ΕΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ.
► ΤΡΟΜΑΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 20-30 ΧΡΟΝΙΑ.
► Ο 21ος ΑΙΩΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.
► ΤΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ, ΟΤΑΝ Ο ΚΛΟΙΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΣΦΙΓΓΕΙ ΣΕ ΤΟΣΟ ΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ ΝΑ ΣΦΙΞΕΙ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΟΤΑΧΘΕΙΣ.
► ΘΑ ΓΙΝΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΕΙΣ.
► ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΗΘΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ. ΟΜΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΡΑΓΜΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΦΘΑΣΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΚΟ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΕΝΟΣ.
► ΤΕΤΟΙΟΙ ΦΟΒΟΙ ΚΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΕΝΟΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΔΙΑΤΥΠΩΘΕΙ ΑΠΟ ΕΓΚΥΡΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΕΙΣΕΛΘΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΑΒΕΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΠΤΡΑΞΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΥΒΡΙΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΣΕΒΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ.
► ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΥΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΝΑ ΕΠΕΜΒΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΟΦΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ.
► ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ, Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΥΨΩΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΒΕΛ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
► Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΥΛΟΓΗΣΕΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΗΘΙΚΩΝ ΦΡΑΓΜΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΛΟ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΕΝΟΣ.
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