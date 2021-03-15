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사암침, 사암침법 - 에피네프린 (아드레날린) 부작용 치료 방법 - 비과학적 양의학 130
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34 views • March 15, 2021
사암침법을 포함한 모든 침술의 황제인 정통사암침으로써 명의를 배출하는 정통사암오행침구학회에서 에피네프린 (아드레날린) 부작용 치료 방법을 공개한다.
에피네프린 (아드레날린) 부작용도 간이 건강하지 못하다는 뜻이다.
명의가 되기 위해서는 훌륭한 스승을 만나야 한다.
매달 마지막 토요일 오후 두 시, 정통사암침 소개 설명회 - 예약 필수
질병치료 백과사전 173호
자세히: https://bit.ly/3voQp9I
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에피네프린 (아드레날린) 부작용도 간이 건강하지 못하다는 뜻이다.
명의가 되기 위해서는 훌륭한 스승을 만나야 한다.
매달 마지막 토요일 오후 두 시, 정통사암침 소개 설명회 - 예약 필수
질병치료 백과사전 173호
자세히: https://bit.ly/3voQp9I
에피네프린 부작용 치료방법, 아드레날린 부작용 치료방법, Adrenaline, Epinephrine, 아스트라제네카(AZ) 백신, AZ 백신, 백신 후유증, 아나필락시스 증상, 에피네프린 근육 주사, 아스트라, 아데노바이러스 면역 반응, 아나필락시스쇼크, 아드레노크롬, Adrenochrome, 피자게이트, 페도게이트, 소아성애자, CIA, 카발, 일루미나티, 프리메이슨,
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